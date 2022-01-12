https://ria.ru/20220112/nato-1767554759.html

Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны

Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.01.2022

Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны

Все предложения Москвы доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:25

москва

россия

в мире

сша

александр фомин

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет россия-нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все предложения Москвы доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Отмечено, что "российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - говорится в сообщении."В действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.

https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html

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