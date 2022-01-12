https://ria.ru/20220112/nato-1767554759.html
Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны
Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.01.2022
Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны
Все предложения Москвы доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:06
2022-01-12T19:06
2022-01-12T19:25
москва
россия
в мире
сша
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет россия-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767489994_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_19bf8e380a8511632e9b77e781c25267.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Все предложения Москвы доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Отмечено, что "российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - говорится в сообщении."В действующих правовых документах, регламентирующих отношения России и НАТО, зафиксирована приверженность взаимодействию как партнеров, не создавая угроз безопасности друг другу", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.
https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767489994_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_4c45dd4cd3deea3d7a5bc5e26f1a5d67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, сша, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), совет россия-нато, обсе
19:06 12.01.2022 (обновлено: 19:25 12.01.2022)
Предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО, заявили в Минобороны
Замминистра обороны Фомин: все предложения Москвы доведены до совета Россия — НАТО