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В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО
В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО
Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности с НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:06
2022-01-12T19:06
2022-01-12T19:40
нато
россия
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет россия-нато
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности с НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Отмечено, что "российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), совет россия-нато
19:06 12.01.2022 (обновлено: 19:40 12.01.2022)
В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО
Минобороны: Россия рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности с НАТО