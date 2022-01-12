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В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО

В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

В Минобороны выразили надежду на конструктивный диалог с НАТО

Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности с НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:40

нато

россия

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет россия-нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение гарантий безопасности с НАТО, сообщили в Минобороны РФ."Все предложения доведены до Совета Россия-НАТО и находятся на столе переговоров. Отмечено, что "российская сторона рассчитывает на конструктивное обсуждение с тем, чтобы в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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нато, россия, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), совет россия-нато