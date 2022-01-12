https://ria.ru/20220112/nato-1767554160.html

Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин

Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин - РИА Новости, 12.01.2022

Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин

Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, это происходит на фоне террористической угрозы, развертывания гонки вооружений, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:03

2022-01-12T19:03

2022-01-12T19:09

нато

россия

в мире

сша

женева (город)

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, это происходит на фоне террористической угрозы, развертывания гонки вооружений, сообщили в Минобороны РФ."Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.

россия

сша

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, сша, женева (город), александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет россия-нато, обсе