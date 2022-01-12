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Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин
Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин - РИА Новости, 12.01.2022
Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин
Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, это происходит на фоне террористической угрозы, развертывания гонки вооружений, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:03
2022-01-12T19:09
нато
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в мире
сша
женева (город)
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совет россия-нато
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, это происходит на фоне террористической угрозы, развертывания гонки вооружений, сообщили в Минобороны РФ."Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.
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нато, россия, в мире, сша, женева (город), александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), совет россия-нато, обсе
19:03 12.01.2022 (обновлено: 19:09 12.01.2022)
 
Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, заявил Фомин

Замминистра обороны Фомин: отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне, это происходит на фоне террористической угрозы, развертывания гонки вооружений, сообщили в Минобороны РФ.
"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны РФ Александра Фомина.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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