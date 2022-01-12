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НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман
НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман
США и союзники по НАТО четко донесли до России, что альянс не откажется от политики открытых дверей, заявила журналистам по итогам прошедшего в среду Совета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:46
2022-01-12T17:46
2022-01-12T18:08
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США и союзники по НАТО четко донесли до России, что альянс не откажется от политики открытых дверей, заявила журналистам по итогам прошедшего в среду Совета Россия-НАТО первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."США и союзники по НАТО дали ясно понять (российским представителям), что мы не захлопнем дверь политики открытых дверей НАТО", - сказала Шерман.Она подчеркнула, что "НАТО существует для защиты своих членов", и добавила, что "Союз не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России".
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в мире, сша, нато, россия, совет россия-нато
17:46 12.01.2022 (обновлено: 18:08 12.01.2022)
НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман
Замгоссекретаря Шерман: НАТО не откажется от политики открытых дверей