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НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман

НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО не откажется от политики открытых дверей, заявила Шерман

​​США и союзники по НАТО четко донесли до России, что альянс не откажется от политики открытых дверей, заявила журналистам по итогам прошедшего в среду Совета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:46

2022-01-12T17:46

2022-01-12T18:08

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. ​​США и союзники по НАТО четко донесли до России, что альянс не откажется от политики открытых дверей, заявила журналистам по итогам прошедшего в среду Совета Россия-НАТО первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."США и союзники по НАТО дали ясно понять (российским представителям), что мы не захлопнем дверь политики открытых дверей НАТО", - сказала Шерман.Она подчеркнула, что "НАТО существует для защиты своих членов", и добавила, что "Союз не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России".

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в мире, сша, нато, россия, совет россия-нато