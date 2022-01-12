https://ria.ru/20220112/nato-1767537116.html

Шерман назвала НАТО исключительно оборонительным альянсом

Шерман назвала НАТО исключительно оборонительным альянсом - РИА Новости, 12.01.2022

Шерман назвала НАТО исключительно оборонительным альянсом

Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что НАТО существует исключительно как оборонительный альянс, а некоторые предложения РФ, прозвучавшие на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:44

2022-01-12T17:44

2022-01-12T18:10

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман заявила, что НАТО существует исключительно как оборонительный альянс, а некоторые предложения РФ, прозвучавшие на заседании Совета Россия - НАТО, являются непроходными.Ранее после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, что "НАТО является оборонительным альянсом", первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственный смысл НАТО сегодня - служить деструктивной внешней политике США, а тезисы Блинкена можно назвать "лучшей шуткой 2022 года".По словам Шерман, российская сторона представила подробные предложения по европейской безопасности и "комментарии, в том числе определенные ключевые российские предложения, которые просто не имеют шанса на успех". "Вместе США и наши союзники по НАТО дали четко понять: мы не позволим захлопнуть дверь и не позволим прекратить политику открытых дверей НАТО, политику которая была всегда центральной для альянса как оборонительного", - указала она на пресс-конференции."НАТО – оборонительный альянс. НАТО существует, чтобы защищать своих членов. Оно никогда не расширялось за счет силы, принуждения или подрывной деятельности", - добавила Шерман.

https://ria.ru/20220112/sherman-1767536925.html

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в мире, нато, совет россия-нато, сша, энтони блинкен, дмитрий полянский, россия