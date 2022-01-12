https://ria.ru/20220112/nato-1767496704.html

Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией

Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией - РИА Новости, 12.01.2022

Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией

Возможное вступление Украины в НАТО поставит под сомнение исторические договорённости Альянса с Россией, отсюда и требования Москвы, заявила кандидат в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:24

2022-01-12T14:24

2022-01-12T14:24

в мире

франция

нато

марин ле пен

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Возможное вступление Украины в НАТО поставит под сомнение исторические договорённости Альянса с Россией, отсюда и требования Москвы, заявила кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на фоне заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе."Исторически были приняты обязательства перед Россией, что НАТО не будет базировать военные мощности у российских границ. А Украина находится у границ России. Этот договор соблюдался десятилетия, сегодня он ставится под сомнение, поэтому Россия (на это) реагирует плохо", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, права ли РФ, требуя соглашения о невступлении Украины в НАТО.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе во вторник проходит заседание Совета Россия-НАТО. Затем состоятся консультации Вене - на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767426488.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, нато, марин ле пен, совет россия-нато, россия