https://ria.ru/20220112/nato-1767496704.html
Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией
Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией - РИА Новости, 12.01.2022
Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией
Возможное вступление Украины в НАТО поставит под сомнение исторические договорённости Альянса с Россией, отсюда и требования Москвы, заявила кандидат в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:24
2022-01-12T14:24
2022-01-12T14:24
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ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Возможное вступление Украины в НАТО поставит под сомнение исторические договорённости Альянса с Россией, отсюда и требования Москвы, заявила кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на фоне заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе."Исторически были приняты обязательства перед Россией, что НАТО не будет базировать военные мощности у российских границ. А Украина находится у границ России. Этот договор соблюдался десятилетия, сегодня он ставится под сомнение, поэтому Россия (на это) реагирует плохо", - сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, права ли РФ, требуя соглашения о невступлении Украины в НАТО.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе во вторник проходит заседание Совета Россия-НАТО. Затем состоятся консультации Вене - на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, франция, нато, марин ле пен, совет россия-нато, россия
Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией
Кандидат в президенты Франции Ле Пен призвала НАТО соблюдать обязательства перед Россией