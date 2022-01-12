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Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков
Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2022
Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков
Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:18
2022-01-12T14:01
в мире
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финляндия
дмитрий песков
нато
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.В Брюсселе сейчас проходит заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве. Стороны обсуждают взаимные опасения и претензии.На завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, финляндия, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, россия
13:18 12.01.2022 (обновлено: 14:01 12.01.2022)
 
Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
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В Брюсселе сейчас проходит заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве. Стороны обсуждают взаимные опасения и претензии.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАФинляндияДмитрий ПесковНАТОВиктория НуландРоссия
 
 
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