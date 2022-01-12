https://ria.ru/20220112/nato-1767484517.html

Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков

Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2022

Связи между учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил Песков

Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:18

2022-01-12T13:18

2022-01-12T14:01

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Связи между военными учениями в России и консультациями с НАТО нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны. Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооруженных сил", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.В Брюсселе сейчас проходит заседание Совета Россия — НАТО, которое продолжает переговоры с США по гарантиям безопасности, состоявшиеся 9-10 января в Женеве. Стороны обсуждают взаимные опасения и претензии.На завтра назначены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html

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в мире, сша, финляндия, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, россия