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В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО

В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО

Любое расширение НАТО беспокоит Россию, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:18

2022-01-12T13:18

2022-01-12T21:58

финляндия

нато

россия

сша

дмитрий песков

виктория нуланд

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Любое расширение НАТО беспокоит Россию, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если эти страны выразят такое стремление."Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. И НАТО — это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован, и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, волнует ли Россию возможное присоединение Финляндии к НАТО в контексте слов Нуланд.

финляндия

россия

сша

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финляндия, нато, россия, сша, дмитрий песков, виктория нуланд