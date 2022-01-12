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В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО
Любое расширение НАТО беспокоит Россию, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:18
2022-01-12T13:18
2022-01-12T21:58
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нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Любое расширение НАТО беспокоит Россию, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если эти страны выразят такое стремление."Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО — это не институт развития. И НАТО — это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован, и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, волнует ли Россию возможное присоединение Финляндии к НАТО в контексте слов Нуланд.
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финляндия, нато, россия, сша, дмитрий песков, виктория нуланд
13:18 12.01.2022 (обновлено: 21:58 12.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возможности вступления Финляндии в НАТО
Песков о вступлении Финляндии в НАТО: любое расширение альянса беспокоит Россию