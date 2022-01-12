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В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин - РИА Новости, 12.01.2022
В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:50
2022-01-12T21:50
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.По данным следствия, в вечернее время 9 января 2022 года 34-летний мужчина на лестничной площадке в одном из жилых домов Тюмени совершил сексуальное насилие в отношении незнакомой девушки, а несколькими часами позже по другому адресу попытался изнасиловать женщину, но его спугнула вошедшая в подъезд местная жительница. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия арестован согласно решению суда."Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщили в пресс-службе СУ СК.Отмечается, что потерпевшие опознали обвиняемого, мужчина дал признательные показания. Ведутся следственные действия по сбору, закреплению доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749730215.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:50 12.01.2022
 
В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В Тюмени арестовали мужчину, напавшего в подъезде на двух женщин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, в вечернее время 9 января 2022 года 34-летний мужчина на лестничной площадке в одном из жилых домов Тюмени совершил сексуальное насилие в отношении незнакомой девушки, а несколькими часами позже по другому адресу попытался изнасиловать женщину, но его спугнула вошедшая в подъезд местная жительница. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия арестован согласно решению суда.
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"Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщили в пресс-службе СУ СК.
Отмечается, что потерпевшие опознали обвиняемого, мужчина дал признательные показания. Ведутся следственные действия по сбору, закреплению доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.
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