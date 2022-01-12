В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В Тюмени арестовали мужчину, напавшего в подъезде на двух женщин
Автомобиль Следственного комитета РФ
ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, в вечернее время 9 января 2022 года 34-летний мужчина на лестничной площадке в одном из жилых домов Тюмени совершил сексуальное насилие в отношении незнакомой девушки, а несколькими часами позже по другому адресу попытался изнасиловать женщину, но его спугнула вошедшая в подъезд местная жительница. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия арестован согласно решению суда.
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"Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщили в пресс-службе СУ СК.
Отмечается, что потерпевшие опознали обвиняемого, мужчина дал признательные показания. Ведутся следственные действия по сбору, закреплению доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.
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