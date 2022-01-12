https://ria.ru/20220112/napadenie-1767574675.html

В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин - РИА Новости, 12.01.2022

В Тюмени задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:50

2022-01-12T21:50

2022-01-12T21:50

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. В Тюмени арестован мужчина, который напал в подъезде на девушку, а через несколько часов попытался изнасиловать женщину, ему предъявлено обвинение, ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.По данным следствия, в вечернее время 9 января 2022 года 34-летний мужчина на лестничной площадке в одном из жилых домов Тюмени совершил сексуальное насилие в отношении незнакомой девушки, а несколькими часами позже по другому адресу попытался изнасиловать женщину, но его спугнула вошедшая в подъезд местная жительница. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия арестован согласно решению суда."Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - сообщили в пресс-службе СУ СК.Отмечается, что потерпевшие опознали обвиняемого, мужчина дал признательные показания. Ведутся следственные действия по сбору, закреплению доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210912/solnechnogorsk-1749730215.html

https://ria.ru/20210824/migrant-1746996412.html

тюмень

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия