https://ria.ru/20220112/most-1767485203.html

Мост через Амур в Китай достроят к лету 2023 года

Мост через Амур в Китай достроят к лету 2023 года - РИА Новости, 12.01.2022

Мост через Амур в Китай достроят к лету 2023 года

Железнодорожный мост через Амур в Китай введут в эксплуатацию летом 2023 года. Через него планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

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МОСКВА, 12 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Железнодорожный мост через Амур в Китай введут в эксплуатацию летом 2023 года. Через него планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину, пишет портал Khabara.ru.Мостовой переход "Нижнеленинское - Тунцзян" через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 километра, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Железнодорожные пути российской и китайской частей моста были соединены летом 2021 года. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 милиметров для российского подвижного состава и 1435 милиметров - для китайского.

https://ria.ru/20211231/diplomatiya-1766206211.html

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