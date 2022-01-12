https://ria.ru/20220112/moskva-1767506040.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:13
2022-01-12T15:13
2022-01-12T15:13
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150991/95/1509919524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62777a1e86d3f084cc5fc8ad2f5ae501.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 23.00 13 января. А предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в столице и Подмосковье действует с 9 утра до 9 вечера четверга.
https://ria.ru/20220112/pogoda-1767467183.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150991/95/1509919524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffa25e287229dc2dd8313ff4b37035b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы и ветра