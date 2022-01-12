https://ria.ru/20220112/moskva-1767506040.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.01.2022

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:13

2022-01-12T15:13

2022-01-12T15:13

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 23.00 13 января. А предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду в столице и Подмосковье действует с 9 утра до 9 вечера четверга.

https://ria.ru/20220112/pogoda-1767467183.html

московская область (подмосковье)

москва

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2022

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр