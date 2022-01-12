https://ria.ru/20220112/moskva-1767435646.html
В Москве обновили подсветку на Большом Каменном мосту
В Москве обновили подсветку на Большом Каменном мосту - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве обновили подсветку на Большом Каменном мосту
Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом Каменном мосту в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:26
2022-01-12T08:26
2022-01-12T09:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом Каменном мосту в Москве, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом, заменили перегоревшие и восстановили утраченные лампочки", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что подсветка Большого Каменного моста включает в себя 1276 световых элементов. 912 линейных светильников выполняют декоративную функцию, 268 прожекторов подсвечивают металлическую конструкцию моста, 80 - освещают проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, 16 - обеспечивают подсветку гранитных пьедесталов. Большой Каменный мост получил архитектурно-художественную подсветку в 2014 году."Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рекордно короткий срок - за год - был проведен масштабный капитальный ремонт Большого Каменного моста."Сооружение фактически пересобрали заново, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжал функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
https://ria.ru/20220110/otklyucheniya-1767168106.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
08:26 12.01.2022 (обновлено: 09:00 12.01.2022)
В Москве обновили подсветку на Большом Каменном мосту
Заммэра Бирюков: подсветку обновили на Большом Каменном мосту в Москве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом Каменном мосту в Москве
, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков
.
"Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом, заменили перегоревшие и восстановили утраченные лампочки", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что подсветка Большого Каменного моста включает в себя 1276 световых элементов. 912 линейных светильников выполняют декоративную функцию, 268 прожекторов подсвечивают металлическую конструкцию моста, 80 - освещают проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, 16 - обеспечивают подсветку гранитных пьедесталов. Большой Каменный мост получил архитектурно-художественную подсветку в 2014 году.
"Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рекордно короткий срок - за год - был проведен масштабный капитальный ремонт Большого Каменного моста.
"Сооружение фактически пересобрали заново, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжал функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.