В Киевском горсовете поддержали идею переименования России в Московию
В Киевсовете вслед за Львовским предложили переименовать Россию в Московию
© AP Photo / Efrem LukatskyАрка дружбы народов в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Арка дружбы народов в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает использовать на территории Украины историческое название России "Московия", сообщила пресс-служба политсилы.
В декабре 2021 года Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.
"Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Вместе с тем авторы предлагают отказаться от использования в названии Российской Федерации "исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)".
Для этого горсовет должен проголосовать за соответствующий проект решения и направить обращение президенту Украины, Верховной раде и кабмину.
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"Сегодня у нас достаточно примеров откровенно недружественной и враждебной политики Российской Федерации в отношении Украины, что вызывает резонанс в обществах обеих стран, создавая еще большее напряжение в отношениях между Украиной и Российской Федерацией на межгосударственном уровне, а также на уровне сознания рядовых граждан. Одним из проявлений такой "имперской политики" Российской Федерации по отношению к Украине является безосновательное использование в названии государства греческой транскрипции исторического географического и государственного названия "Русь" – "Россия", – объясняет фракция "Голос" в горсовете собственную инициативу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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