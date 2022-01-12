https://ria.ru/20220112/moskoviya-1767427523.html

В Киевском горсовете поддержали идею переименования России в Московию

В Киевском горсовете поддержали идею переименования России в Московию - РИА Новости, 12.01.2022

В Киевском горсовете поддержали идею переименования России в Московию

Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает использовать на территории Украины историческое название России... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T01:55

2022-01-12T01:55

2022-01-12T01:55

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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает использовать на территории Украины историческое название России "Московия", сообщила пресс-служба политсилы.В декабре 2021 года Львовский областной совет попросил президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Российскую Федерацию в Московию.Вместе с тем авторы предлагают отказаться от использования в названии Российской Федерации "исторического названия территории современной Украины "Русь" (производных от нее)".Для этого горсовет должен проголосовать за соответствующий проект решения и направить обращение президенту Украины, Верховной раде и кабмину."Сегодня у нас достаточно примеров откровенно недружественной и враждебной политики Российской Федерации в отношении Украины, что вызывает резонанс в обществах обеих стран, создавая еще большее напряжение в отношениях между Украиной и Российской Федерацией на межгосударственном уровне, а также на уровне сознания рядовых граждан. Одним из проявлений такой "имперской политики" Российской Федерации по отношению к Украине является безосновательное использование в названии государства греческой транскрипции исторического географического и государственного названия "Русь" – "Россия", – объясняет фракция "Голос" в горсовете собственную инициативу.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

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в мире, киев, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, россия