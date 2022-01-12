https://ria.ru/20220112/moldaviya-1767519260.html

В Молдавии назначили нового посла в России

В Молдавии назначили нового посла в России - РИА Новости, 12.01.2022

В Молдавии назначили нового посла в России

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду сообщила, что бывший замглавы МИД Лилиан Дарий назначен на должность посла республики в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:27

2022-01-12T16:27

2022-01-12T17:55

молдавия

россия

в мире

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду сообщила, что бывший замглавы МИД Лилиан Дарий назначен на должность посла республики в России.Предыдущий посол Молдавии в России Владимир Головатюк был уволен 7 сентября. Комиссия парламента Молдавии по иностранным делам одобрила назначение Дария кандидатом на должность."Правительство одобрило назначение Лилиана Дария на должность посла Молдавии в Российской Федерации", - сказала Гаврилица. Решение о назначении Дария послом окончательно вступит в силу после того, как президент подпишет соответствующий указ.Дарий в период с 2016 по 2017 годы был вице-министром иностранных дел Молдавии, затем два года он был послом по особым миссиям, с 2018 года был назначен послом в Бельгии, а также главой Миссии Молдавии при НАТО. Также Дарий работал в центре ОБСЕ в Киргизии.

https://ria.ru/20211218/posol-1764375530.html

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

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молдавия, россия, в мире, наталья гаврилица