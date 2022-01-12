https://ria.ru/20220112/moldaviya-1767519260.html
В Молдавии назначили нового посла в России
В Молдавии назначили нового посла в России - РИА Новости, 12.01.2022
В Молдавии назначили нового посла в России
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду сообщила, что бывший замглавы МИД Лилиан Дарий назначен на должность посла республики в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:27
2022-01-12T16:27
2022-01-12T17:55
молдавия
россия
в мире
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду сообщила, что бывший замглавы МИД Лилиан Дарий назначен на должность посла республики в России.Предыдущий посол Молдавии в России Владимир Головатюк был уволен 7 сентября. Комиссия парламента Молдавии по иностранным делам одобрила назначение Дария кандидатом на должность."Правительство одобрило назначение Лилиана Дария на должность посла Молдавии в Российской Федерации", - сказала Гаврилица. Решение о назначении Дария послом окончательно вступит в силу после того, как президент подпишет соответствующий указ.Дарий в период с 2016 по 2017 годы был вице-министром иностранных дел Молдавии, затем два года он был послом по особым миссиям, с 2018 года был назначен послом в Бельгии, а также главой Миссии Молдавии при НАТО. Также Дарий работал в центре ОБСЕ в Киргизии.
https://ria.ru/20211218/posol-1764375530.html
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молдавия, россия, в мире, наталья гаврилица
16:27 12.01.2022 (обновлено: 17:55 12.01.2022)
В Молдавии назначили нового посла в России
Новым послом Молдавии в России станет экс-замглавы МИД Дарий