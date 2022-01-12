https://ria.ru/20220112/mirotvortsy-1767486134.html

В Кремле назвали пребывание миротворцев в Казахстане вопросом ОДКБ

В Кремле назвали пребывание миротворцев в Казахстане вопросом ОДКБ - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле назвали пребывание миротворцев в Казахстане вопросом ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о пребывании миротворцев в Казахстане, отметил, что это вопрос не к России, все координируется ОДКБ. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:28

2022-01-12T13:28

2022-01-12T13:28

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

байконур (город)

дмитрий песков

одкб

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о пребывании миротворцев в Казахстане, отметил, что это вопрос не к России, все координируется ОДКБ."Это решает ОДКБ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему РФ в последнюю очередь выводит свой контингент из Казахстана.Говоря о продолжительности вывода сил ОДКБ из страны, он отметил, что миссия не была развернута за один день."Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это все координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к РФ", - уточнил пресс-секретарь президента.Скорый вывод контингента Песков объяснил это решением той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. По его словам, это "говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли".Отвечая на вопрос о том, останется ли усиленная охрана Байконура, Песков отметил, что она осуществляется и российскими специалистами, и, в первую очередь, казахстанскими правоохранителями.

https://ria.ru/20220111/odkb-1767399795.html

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