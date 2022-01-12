В Кремле назвали пребывание миротворцев в Казахстане вопросом ОДКБ
Пресс-секретарь президента Песков назвал пребывание миротворцев в Казахстане вопросом ОДКБ
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
Военнослужащие из состава контингента миротворческих сил ОДКБ и самолет Ил-76 Министерства обороны РФ на аэродроме в Алма-Ате
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о пребывании миротворцев в Казахстане, отметил, что это вопрос не к России, все координируется ОДКБ.
"Это решает ОДКБ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему РФ в последнюю очередь выводит свой контингент из Казахстана.
Говоря о продолжительности вывода сил ОДКБ из страны, он отметил, что миссия не была развернута за один день.
"Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это все координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к РФ", - уточнил пресс-секретарь президента.
Скорый вывод контингента Песков объяснил это решением той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. По его словам, это "говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли".
Отвечая на вопрос о том, останется ли усиленная охрана Байконура, Песков отметил, что она осуществляется и российскими специалистами, и, в первую очередь, казахстанскими правоохранителями.