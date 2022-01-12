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В Минпросвещения опровергли сотрудничество школ с "Мемориалом"*
В Минпросвещения опровергли сотрудничество школ с "Мемориалом"* - РИА Новости, 12.01.2022
В Минпросвещения опровергли сотрудничество школ с "Мемориалом"*
Российские школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые подлежат ликвидации по решению суда, сообщил РИА Новости замглавы Минпросвещения... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:20
2022-01-12T15:20
общество
евросоюз
мемориал
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые подлежат ликвидации по решению суда, сообщил РИА Новости замглавы Минпросвещения Денис Грибов.Так там прокомментировали обращение "Ветеранов России" с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом"* при партнерстве Евросоюза и ряда зарубежных фондов.Международный "Мемориал"* ранее был признан иностранным агентом в РФ и ликвидирован по решению Верховного суда."Да, мы получали такое обращение, и хочу сразу сказать, что, конечно, ни мы, ни региональные министерства и, я уверен, сами школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые не просто признаны иностранными агентами, но и подлежат ликвидации по решению суда", - сказал Грибов.И те, кто организовывают на местах школьные программы и различные активности для ребят в учебное и внеучебное время, "безусловно, должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещенных организаций", отметил замминистра.По его словам, у школьников сегодня есть безграничные возможности для реализации себя в творчестве, в гуманитарных и исторических проектах. И с каждым годом растет число таких активностей, организованных государством.В качестве примера он привел международный конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", который организует движение "Бессмертный полк России" при поддержке Минпросвещения.В прошлом году в проекте участвовали порядка 9 тысяч молодых людей со всей России и участники из более 30 стран."Конкурс создает условия не просто для сохранения исторической памяти, а для изучения биографии своих родственников, их боевого пути, трудовой деятельности в период войны, их судьбы. В рамках конкурса участники не только рассуждают на предложенную тему в рамках творческого задания, но и проводят собственное исследование с использованием открытых архивов Минобороны России, архивов по месту жительства и семейных архивов", - отметил Грибов.*Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html
https://ria.ru/20211229/sud-1765978906.html
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общество, евросоюз, мемориал, россия
15:20 12.01.2022
 
В Минпросвещения опровергли сотрудничество школ с "Мемориалом"*

Замглавы Минпросвещения Грибов: школы не работают с ликвидируемыми судом организациями

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс средней школы
Учебный класс средней школы - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Учебный класс средней школы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые подлежат ликвидации по решению суда, сообщил РИА Новости замглавы Минпросвещения Денис Грибов.
Так там прокомментировали обращение "Ветеранов России" с просьбой прекратить участие российских школьников в конкурсе исторических работ "Человек в истории. Россия XX век", более 20 лет проводимом международным "Мемориалом"* при партнерстве Евросоюза и ряда зарубежных фондов.
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Международный "Мемориал"* ранее был признан иностранным агентом в РФ и ликвидирован по решению Верховного суда.
"Да, мы получали такое обращение, и хочу сразу сказать, что, конечно, ни мы, ни региональные министерства и, я уверен, сами школы не выстраивают никаких отношений с организациями, которые не просто признаны иностранными агентами, но и подлежат ликвидации по решению суда", - сказал Грибов.
И те, кто организовывают на местах школьные программы и различные активности для ребят в учебное и внеучебное время, "безусловно, должны следить за тем, чтобы дети не попадали под влияние ликвидированных или запрещенных организаций", отметил замминистра.
По его словам, у школьников сегодня есть безграничные возможности для реализации себя в творчестве, в гуманитарных и исторических проектах. И с каждым годом растет число таких активностей, организованных государством.
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В качестве примера он привел международный конкурс исследовательских работ "Правнуки победителей", который организует движение "Бессмертный полк России" при поддержке Минпросвещения.
В прошлом году в проекте участвовали порядка 9 тысяч молодых людей со всей России и участники из более 30 стран.
"Конкурс создает условия не просто для сохранения исторической памяти, а для изучения биографии своих родственников, их боевого пути, трудовой деятельности в период войны, их судьбы. В рамках конкурса участники не только рассуждают на предложенную тему в рамках творческого задания, но и проводят собственное исследование с использованием открытых архивов Минобороны России, архивов по месту жительства и семейных архивов", - отметил Грибов.
*Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
 
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