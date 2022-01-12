https://ria.ru/20220112/mid-1767556667.html

Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД

Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2022

Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД

Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:23

2022-01-12T19:23

2022-01-12T21:40

москва

нато

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО."Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием", — сказал дипломат.Цель НАТО — сдерживание РоссииОн подчеркнул, что у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО нацелена на сдерживание России."Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", — отметил Грушко.Так, российская сторона констатировала, что США и их союзники пытаются добиться превосходства на всех возможных театрах военных действий: на суше и море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.Цель России — восстановление системы безопасностиМеры, которые Москва предложила в проектах соглашений с США и НАТО, позволяют вернуться к построению европейской безопасности, подчеркнул Грушко. Все элементы там "носят комплексный характер"."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы. <...> На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед", — добавил он.Дипломат указал, что дальнейшее расширение НАТО связано с рисками, которые "перевесят любое решение о дальнейшем расширении".По его словам, если страны альянса действительно хотят сотрудничать с Россией, то они должны принять ее роль как страны, гарантирующей мир на огромном евроатлантическом пространстве.Как подчеркнул Грушко, Москва исходит из того, что нужно двигаться по трем направлениям:Дипломат добавил, что альянс пытается вынудить Россию заниматься вопросами прошлого, но перед человечеством уже "стоят иные задачи". Он констатировал, что проблемы, разделяющие две стороны, очень серьезные, Москва пока не видит, как их можно преодолеть.Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восьмерых российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html

https://ria.ru/20220112/sherman-1767547313.html

https://ria.ru/20220112/grushko-1767565084.html

москва

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москва, нато