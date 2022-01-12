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Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД
Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2022
Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД
Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:23
2022-01-12T21:40
москва
нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО."Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием", — сказал дипломат.Цель НАТО — сдерживание РоссииОн подчеркнул, что у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО нацелена на сдерживание России."Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", — отметил Грушко.Так, российская сторона констатировала, что США и их союзники пытаются добиться превосходства на всех возможных театрах военных действий: на суше и море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.Цель России — восстановление системы безопасностиМеры, которые Москва предложила в проектах соглашений с США и НАТО, позволяют вернуться к построению европейской безопасности, подчеркнул Грушко. Все элементы там "носят комплексный характер"."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы. &lt;...&gt; На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед", — добавил он.Дипломат указал, что дальнейшее расширение НАТО связано с рисками, которые "перевесят любое решение о дальнейшем расширении".По его словам, если страны альянса действительно хотят сотрудничать с Россией, то они должны принять ее роль как страны, гарантирующей мир на огромном евроатлантическом пространстве.Как подчеркнул Грушко, Москва исходит из того, что нужно двигаться по трем направлениям:Дипломат добавил, что альянс пытается вынудить Россию заниматься вопросами прошлого, но перед человечеством уже "стоят иные задачи". Он констатировал, что проблемы, разделяющие две стороны, очень серьезные, Москва пока не видит, как их можно преодолеть.Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восьмерых российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220112/nato-1767529432.html
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москва, нато
19:23 12.01.2022 (обновлено: 21:40 12.01.2022)
 

Поведение НАТО угрожает европейской безопасности, заявили в МИД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием", — сказал дипломат.

Цель НАТО — сдерживание России

Он подчеркнул, что у Москвы и Североатлантического альянса вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, НАТО нацелена на сдерживание России.
"Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", — отметил Грушко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
17:08
НАТО отказалась обсуждать с Россией вопрос членства Украины
Так, российская сторона констатировала, что США и их союзники пытаются добиться превосходства на всех возможных театрах военных действий: на суше и море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

"НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. <...> Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать".

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Александр Грушко
заместитель министра иностранных дел России

Цель России — восстановление системы безопасности

Меры, которые Москва предложила в проектах соглашений с США и НАТО, позволяют вернуться к построению европейской безопасности, подчеркнул Грушко. Все элементы там "носят комплексный характер".
"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы. <...> На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперед", — добавил он.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Дипломат указал, что дальнейшее расширение НАТО связано с рисками, которые "перевесят любое решение о дальнейшем расширении".
По его словам, если страны альянса действительно хотят сотрудничать с Россией, то они должны принять ее роль как страны, гарантирующей мир на огромном евроатлантическом пространстве.
Как подчеркнул Грушко, Москва исходит из того, что нужно двигаться по трем направлениям:
  • стабилизация ситуации в плане развертывания сил и обращение этого процесса вспять, возвращение к ситуации 1997 года;
  • непродвижение НАТО на восток и разработка юридически обязывающих гарантий по этому вопросу;
  • принятие мер, которые помогли бы устранить угрозу военных столкновений.
Дипломат добавил, что альянс пытается вынудить Россию заниматься вопросами прошлого, но перед человечеством уже "стоят иные задачи". Он констатировал, что проблемы, разделяющие две стороны, очень серьезные, Москва пока не видит, как их можно преодолеть.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
18:34
Россия не отказалась от дальнейших дискуссий с НАТО, заявила Шерман
Встреча в Брюсселе стала продолжением переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восьмерых российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:15
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко
 
МоскваНАТО
 
 
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