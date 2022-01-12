https://ria.ru/20220112/meropriyatiya-1767334041.html
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий - РИА Новости, 12.01.2022
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:30
2022-01-12T13:30
2022-01-12T13:30
россия-китай: главное
китай
алексей савицкий
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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.
https://ria.ru/20211209/zal-1762910640.html
китай
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.
Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.
2022-01-12T13:30
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PT2M20S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, алексей савицкий