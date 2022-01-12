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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220112/meropriyatiya-1767334041.html
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий - РИА Новости, 12.01.2022
РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:30
2022-01-12T13:30
россия-китай: главное
китай
алексей савицкий
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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.
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РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий
Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий. Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.
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китай, алексей савицкий
13:30 12.01.2022
 

РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.
Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 12:45Россия-Китай: Главное
Запущен виртуальный выставочный зал научно-технических достижений РФ и КНР
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАлексей Савицкий
 
 
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