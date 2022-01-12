https://ria.ru/20220112/meropriyatiya-1767334041.html

РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий

РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий - РИА Новости, 12.01.2022

РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий

Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:30

2022-01-12T13:30

2022-01-12T13:30

россия-китай: главное

китай

алексей савицкий

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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере.

https://ria.ru/20211209/zal-1762910640.html

китай

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РФ и КНР реализовали более 1000 совместных научно-технических мероприятий Проект "Россия-Китай: Главное". Научно-техническое сотрудничество стало важным фактором в формировании многослойной, многоканальной и многосторонней структуры российско-китайских контактов, отмечает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий. Ученые двух стран проводят совместные исследования во многих важных сферах – например, в геологии, металлургии, экологии. Преодолев неблагоприятные последствия пандемии коронавируса, за последние два года Россий и Китай реализовали более тысячи мероприятий по научно-техническому сотрудничеству и обмену. В новый этап развития вступило и китайско-российское сотрудничество в аэрокосмической сфере. 2022-01-12T13:30 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, алексей савицкий