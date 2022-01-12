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https://ria.ru/20220112/medved-1767491569.html
Американцы решили, что в России медведи ходят на работу и платят налоги
"Что здесь происходит?" Американцев поразило видео с русским медведем Яшей - РИА Новости, 12.01.2022
Американцы решили, что в России медведи ходят на работу и платят налоги
Пользователи американского форума Reddit делятся впечатлениями от видео, на котором медведь катит инвалидную коляску с мужчиной. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:59
2022-01-12T15:37
в мире
медведь
сша
москва
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit делятся впечатлениями от видео, на котором медведь катит инвалидную коляску с мужчиной.Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в соцсетях еще в 2018 году. На нем бурый медведь по кличке Яша помогает толкать коляску со своим дрессировщиком, который пострадал после падения из-под купола цирка.Многие комментаторы решили поупражняться в шутках, подкрепленных стереотипами о России."Обычный день в России", — заключил realvinie.Часть пользователей сошлись во мнении, что медведи в России тоже ходят на работу."Даже медведь работает, не то что я", — иронизирует vnspotter.Некоторые читатели предположили, что в России так выглядят собаки, тогда как другие порекомендовали "бояться русских"."Простите, но что здесь, черт возьми, происходит?" — задался вопросом cutiepatooti91.Ранее пользователи портала обсудили фотографию живущего в России кота Кефира породы мейн-кун, размер которого поразил многих комментаторов.
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Медведь везет инвалидную коляску с дрессировщиком
Дрессировщик Олег Александров попал в аварию в Нижегородском цирке, упал с высоты 18 метров от центрального купола, сломав обе ноги и руку. В то время он воспитывал троих медвежат. «Они тогда были крошечные, и мы скупили все детское питание в магазинах, потому что они его ели. Мы кормили их из бутылочки и растили с тех пор», — рассказал Олег. Однако после аварии Олега госпитализировали и на четыре месяца забрали от его медведей или «волосатых детей», как он их называет. все время, пока я лежал в больнице, я представлял себе, примут ли меня обратно. Между нами могла быть дистанция». К счастью, все закончилось благополучно, когда на прошлой неделе Олег воссоединился с медведями, и они приняли его запах «как один из их собственных».
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в мире, медведь, сша, москва, россия
13:59 12.01.2022 (обновлено: 15:37 12.01.2022)
 
"Что здесь происходит?" Американцев поразило видео с русским медведем Яшей

Пользователи Reddit пришли в восторг после просмотра видео с русским медведем Яшей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit делятся впечатлениями от видео, на котором медведь катит инвалидную коляску с мужчиной.
Речь идет о ролике, который получил широкое распространение в соцсетях еще в 2018 году. На нем бурый медведь по кличке Яша помогает толкать коляску со своим дрессировщиком, который пострадал после падения из-под купола цирка.
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Многие комментаторы решили поупражняться в шутках, подкрепленных стереотипами о России.

"В России не ты кормишь медведя, а он тебя", — написал peter935.

"Обычный день в России", — заключил realvinie.
Часть пользователей сошлись во мнении, что медведи в России тоже ходят на работу.
"Даже медведь работает, не то что я", — иронизирует vnspotter.
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"Простите, но что здесь, черт возьми, происходит?" — задался вопросом cutiepatooti91.

"Медведь может быть хорошим другом при условии, если ты родился в России", — шутит warlock2397.

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