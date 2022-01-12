https://ria.ru/20220112/malysheva-1767482156.html

Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру

Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру - РИА Новости, 12.01.2022

Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру

Елена Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям обратиться за помощью к психиатру. Она призвала не бояться этих врачей, если людям кажется, будто... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:37

2022-01-12T13:37

2022-01-12T13:37

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Елена Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям обратиться за помощью к психиатру. Она призвала не бояться этих врачей, если людям кажется, будто из-за коронавируса жизнь затормозилась и появился страх перед будущим.В интервью порталу Wday Малышева добавила, что не стоит передавать "сводки смертности коронавируса" друг другу.Также она отметила, что за время локдауна у нее произошло сразу два счастливых события: в августе 2020 года у ее старшего сына Юрия родилась дочь, а в сентябре младший сын Василий женился.

https://ria.ru/20210907/malysheva-1748922243.html

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знаменитости, шоу-бизнес, елена малышева