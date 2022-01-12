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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220112/malysheva-1767482156.html
Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру
Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру - РИА Новости, 12.01.2022
Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру
Елена Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям обратиться за помощью к психиатру. Она призвала не бояться этих врачей, если людям кажется, будто... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:37
2022-01-12T13:37
шоубиз
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шоу-бизнес
елена малышева
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Елена Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям обратиться за помощью к психиатру. Она призвала не бояться этих врачей, если людям кажется, будто из-за коронавируса жизнь затормозилась и появился страх перед будущим.В интервью порталу Wday Малышева добавила, что не стоит передавать "сводки смертности коронавируса" друг другу.Также она отметила, что за время локдауна у нее произошло сразу два счастливых события: в августе 2020 года у ее старшего сына Юрия родилась дочь, а в сентябре младший сын Василий женился.
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знаменитости, шоу-бизнес, елена малышева
13:37 12.01.2022
 
Малышева посоветовала тревожным из-за коронавируса людям идти к психиатру

Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям идти к психиатру и "начать жить"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Елена Малышева посоветовала тревожным из-за пандемии людям обратиться за помощью к психиатру. Она призвала не бояться этих врачей, если людям кажется, будто из-за коронавируса жизнь затормозилась и появился страх перед будущим.

"Я бы сказала, что им нужна помощь психиатра. Серьезно. Не надо бояться этих врачей. Ваши тревоги и страхи — именно их профессия. И они знают, как это исправить. Важно понимать, что страх не дает анализировать ситуацию. Он охватывает весь мозг. Поэтому, даже когда выход есть, вы его не видите. А он есть всегда", – отметила ведущая.

В интервью порталу Wday Малышева добавила, что не стоит передавать "сводки смертности коронавируса" друг другу.

"Я нам всем желаю в новом году начать жить спокойно, прекратить передавать сводки смертности от коронавируса друг другу, успокоиться и начать жить. Жизнь стоит того, чтобы просто ее прожить", – заключила ведущая.

Также она отметила, что за время локдауна у нее произошло сразу два счастливых события: в августе 2020 года у ее старшего сына Юрия родилась дочь, а в сентябре младший сын Василий женился.
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