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"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых - РИА Новости, 12.01.2022
"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала высказывания своего супруга Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса, вспомнив "цветистый язык"... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:22
2022-01-12T22:22
2022-01-12T22:22
распространение коронавируса
в мире
франция
эммануэль макрон
брижит макрон
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала высказывания своего супруга Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса, вспомнив "цветистый язык" французского писателя первой половины XVI века и гуманиста эпохи Возрождения Франсуа Рабле.Неделю назад в интервью газете Parisien Эммануэль Макрон заявил: "Я не достаю (на французском глагол еmmerder – ред.) французов. Я целый день ругаюсь с администрацией, когда она их блокирует. Но вот невакцинированные, я действительно хочу их достать. И мы продолжим это делать до конца. Это стратегия". Глагол emmerder, который употребил Макрон, во французском языке имеет более грубый, вульгарный оттенок и может переводиться на русский по-разному."Я преподавала Рабле, а у него тоже цветистый язык", - ответила бывшая учительница французского языка Брижит Макрон в эфире телеканала TF1.Слова главы Французской республики вызвали шквал критики со стороны оппозиции. Кроме того, опрос компании Elabe показал, что более 50% французов шокированы подобными высказываниями своего лидера.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, брижит макрон
"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Бриджит Макрон сравнила слова своего супруга о непривитых с "цветистым языком" Рабле