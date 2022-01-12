https://ria.ru/20220112/lnr-1767452657.html

ЛНР заявила о работе РЭБ украинских силовиков у четырех населенных пунктов

ЛНР заявила о работе РЭБ украинских силовиков у четырех населенных пунктов - РИА Новости, 12.01.2022

ЛНР заявила о работе РЭБ украинских силовиков у четырех населенных пунктов

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:51

2022-01-12T10:51

2022-01-12T10:51

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе четырех подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР и ДНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Вершина, Криничное, Воздвиженка и Луганское (под контролем Киева - ред.) мобильные группы 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков – ред.) с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220112/obstrel-1767438092.html

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

киев

донецкая народная республика

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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр