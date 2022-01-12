https://ria.ru/20220112/linux-1767474900.html

Показан смартфон с операционной системой Linux

Показан смартфон с операционной системой Linux - РИА Новости, 12.01.2022

Показан смартфон с операционной системой Linux

Смартфон PinePhone Pro Explorer Edition, спроектированный для работы с операционными системами на ядре Linux, стал доступен. Об этом сообщает команда проекта... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:29

2022-01-12T12:29

2022-01-12T12:29

наука

технологии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Смартфон PinePhone Pro Explorer Edition, спроектированный для работы с операционными системами на ядре Linux, стал доступен. Об этом сообщает команда проекта Pine 64.Дизайн PinPhone Pro Explorer Edition выглядит устаревшим в 2022 году — смартфон напоминает модели 5-6-летней давности, с широкими рамками экрана и без врезанной фронтальной камеры. 6-дюймовый дисплей с разрешением 1440 × 720 точек прикрыт стеклом Gorilla Glass 4.Устройство работает на процессоре Rockchip RK3399S, оперативной памяти в нем 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ, последнюю можно расширить microSD. В PinPhone Pro Explorer Edition нашлось место для главной камеры на 13 Мп, порта порт USB 3.0 Type-C, аудиоджека и аккумулятора емкостью 3000 мАч.PinPhone Pro Explorer Edition может работать с различными сборками ОС Linux: Arch Linux ARM, Manjaro ARM, Mobian, postmarketOS, NixOS и LuneOS. Смартфон предлагается по цене 399 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20211214/kpk-1763622995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии