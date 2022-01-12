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Японцы пригрозили "уничтожить Кремль"
Японцы захотели получить ядерное оружие для переговоров с Россией - РИА Новости, 12.01.2022
Японцы пригрозили "уничтожить Кремль"
Читатели японского издания Yahoo News Japan чрезмерно эмоционально отреагировали на начало российских военных учений на Курилах и Сахалине, в очередной раз... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:20
2022-01-12T16:34
в мире
япония
курильские острова
сахалин
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News Japan чрезмерно эмоционально отреагировали на начало российских военных учений на Курилах и Сахалине, в очередной раз заговорив о жестком пути решения территориального вопроса."Чтобы вести переговоры с Россией, Японии нужно мощное оружие размером с коробку из-под салфеток, которое уничтожит Кремль. Необходимо подготовить сотни таких зарядов и быть готовыми применить их в любое время", — написал один из пользователей."Глядя на действия России, Японии необходимо ядерное оружие. Я думаю, многие страны одобрят это. Но необходимо четко заявить, что это оружие исключительно для оборонительных целей", — добавил другой читатель.Помимо этого, японские комментаторы предложили ввести против России "жесткие экономические санкции". Некоторые из них считают, что у Японии есть шансы победить в потенциальном конфликте."Необходимо тщательно анализировать подобные маневры. Япония может быть слабее с точки зрения военной мощи, но она может победить за счет интеллекта, разведки, анализа и стратегии", — заявил пользователь H19.Военные учения стартовали в начале этой недели на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах. В них принимают участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц военной техники.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/oruzhie-1761786277.html
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в мире, япония, курильские острова, сахалин, россия
10:20 12.01.2022 (обновлено: 16:34 12.01.2022)
 
Японцы захотели получить ядерное оружие для переговоров с Россией

Читатели Yahoo News Japan: Японии нужно оружие против Кремля для переговоров с Россией

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде у южной группы Большой гряды Курильских островов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели японского издания Yahoo News Japan чрезмерно эмоционально отреагировали на начало российских военных учений на Курилах и Сахалине, в очередной раз заговорив о жестком пути решения территориального вопроса.
"Чтобы вести переговоры с Россией, Японии нужно мощное оружие размером с коробку из-под салфеток, которое уничтожит Кремль. Необходимо подготовить сотни таких зарядов и быть готовыми применить их в любое время", — написал один из пользователей.
"Глядя на действия России, Японии необходимо ядерное оружие. Я думаю, многие страны одобрят это. Но необходимо четко заявить, что это оружие исключительно для оборонительных целей", — добавил другой читатель.
Помимо этого, японские комментаторы предложили ввести против России "жесткие экономические санкции". Некоторые из них считают, что у Японии есть шансы победить в потенциальном конфликте.
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"Необходимо тщательно анализировать подобные маневры. Япония может быть слабее с точки зрения военной мощи, но она может победить за счет интеллекта, разведки, анализа и стратегии", — заявил пользователь H19.
Военные учения стартовали в начале этой недели на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах. В них принимают участие более тысячи военнослужащих и около ста единиц военной техники.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что этот документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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