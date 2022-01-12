12:29 12.01.2022 (обновлено: 14:14 12.01.2022)
В Алтайском крае мальчик умер после курения вейпа
В Алтайском крае 12-летний мальчик умер после курения вейпа
© Фото : СУ СК по Алтайскому краюЭлектронное устройство, которое использовали подростки в Алтайском крае
Электронное устройство, которое использовали подростки в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик умер в Алтайском крае после курения вейпа, его старшая сестра с подругой госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице города Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, речь идет о вейпе, назначена химическая экспертиза. В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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