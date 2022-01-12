https://ria.ru/20220112/kuravlev-1767450363.html
У Леонида Куравлева не нашли COVID-19
У Леонида Куравлева не нашли COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
У Леонида Куравлева не нашли COVID-19
Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:41
2022-01-12T10:41
2022-01-12T11:02
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось, сообщила РИА Новости директор Гильдии актеров Валерия Гущина."Он сейчас находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что это "очень грустная новость"."Мы очень его любим, и просто хотели бы ему пожелать здоровья, потому что он один из самых талантливых артистов России", - поделилась Гущина.Леонид Куравлев — советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Известен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой телёнок".
https://ria.ru/20220112/proklova-1767449934.html
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коммунарка (москва), леонид куравлев, рсфср
10:41 12.01.2022 (обновлено: 11:02 12.01.2022)
У Леонида Куравлева не нашли COVID-19
Директор гильдии актеров Гущина: COVID-19 у Леонида Куравлева не подтвердился