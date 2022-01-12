https://ria.ru/20220112/kuba-1767456921.html

Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу

Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу - РИА Новости, 12.01.2022

Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу

В посольстве Кубы в Москве разъяснили, почему в анкете для въезда на остров нет вакцины "КовиВак", хотя ранее власти острова заявляли, что пускают привитых... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:25

2022-01-12T11:25

2022-01-12T11:25

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В посольстве Кубы в Москве разъяснили, почему в анкете для въезда на остров нет вакцины "КовиВак", хотя ранее власти острова заявляли, что пускают привитых всеми российскими препаратами, сообщает АТОР.С 1 января для посещения Кубы всем туристам необходимо заполнять электронную форму D`Viajeros. Однако в списке одобренных вакцин, по словам путешественников, отсутствует "КовиВак".Причина — в технической ошибке, которую устранят в ближайшее время, говорят в посольстве."Мы подтверждаем: Куба признает все российские вакцины от коронавируса, в том числе и "КовиВак", – заявил советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.Он порекомендовал отдыхающим при заполнении анкеты указывать любой другой препарат, так как, по его словам, важно не название, а сам факт иммунизации."Главное, чтобы у туриста был официальный сертификат о вакцинации с Госуслуг с QR-кодом", – подчеркнул Эскалона.

https://ria.ru/20220112/turoperatory-1767446245.html

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