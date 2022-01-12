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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220112/kuba-1767456921.html
Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу
Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу - РИА Новости, 12.01.2022
Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу
В посольстве Кубы в Москве разъяснили, почему в анкете для въезда на остров нет вакцины "КовиВак", хотя ранее власти острова заявляли, что пускают привитых... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:25
2022-01-12T11:25
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В посольстве Кубы в Москве разъяснили, почему в анкете для въезда на остров нет вакцины "КовиВак", хотя ранее власти острова заявляли, что пускают привитых всеми российскими препаратами, сообщает АТОР.С 1 января для посещения Кубы всем туристам необходимо заполнять электронную форму D`Viajeros. Однако в списке одобренных вакцин, по словам путешественников, отсутствует "КовиВак".Причина — в технической ошибке, которую устранят в ближайшее время, говорят в посольстве."Мы подтверждаем: Куба признает все российские вакцины от коронавируса, в том числе и "КовиВак", – заявил советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.Он порекомендовал отдыхающим при заполнении анкеты указывать любой другой препарат, так как, по его словам, важно не название, а сам факт иммунизации."Главное, чтобы у туриста был официальный сертификат о вакцинации с Госуслуг с QR-кодом", – подчеркнул Эскалона.
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куба, москва, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "ковивак", qr-код, сертификат о вакцинации
11:25 12.01.2022
 
Эксперты объяснили, почему "КовиВака" нет в анкете для въезда на Кубу

В посольстве Кубы в Москве посоветовали вместо "КовиВака" указывать другую вакцину

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы делают фото, Гавана, Куба
Туристы делают фото, Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В посольстве Кубы в Москве разъяснили, почему в анкете для въезда на остров нет вакцины "КовиВак", хотя ранее власти острова заявляли, что пускают привитых всеми российскими препаратами, сообщает АТОР.
С 1 января для посещения Кубы всем туристам необходимо заполнять электронную форму D`Viajeros. Однако в списке одобренных вакцин, по словам путешественников, отсутствует "КовиВак".
Причина — в технической ошибке, которую устранят в ближайшее время, говорят в посольстве.
"Мы подтверждаем: Куба признает все российские вакцины от коронавируса, в том числе и "КовиВак", – заявил советник по туризму при посольстве Кубы в России Хуан Карлос Эскалона.
Он порекомендовал отдыхающим при заполнении анкеты указывать любой другой препарат, так как, по его словам, важно не название, а сам факт иммунизации.
"Главное, чтобы у туриста был официальный сертификат о вакцинации с Госуслуг с QR-кодом", – подчеркнул Эскалона.
Информационное табло в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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