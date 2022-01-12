https://ria.ru/20220112/krasnoyarsk-1767480313.html
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров - РИА Новости, 12.01.2022
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров
Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:46
2022-01-12T13:46
2022-01-12T13:46
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КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников, сообщается на сайте воздушной гавани."Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63 процента", — говорится в сообщении.В аэропорту добавили, что количество взлетов-посадок в ушедшем году тоже стало рекордным — 18 133. Грузооборот по отношению к 2020 году увеличился на 18,3 процента, до 19 434 тонны."Емельяново" был построен в 1980 году, а в 1993-м получил статус международной воздушной гавани. В 2017 году здесь был открыт новый современный пассажирский терминал, аэропорту присвоено звание выдающегося мирового баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского.
https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html
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аэропорт, рекорды, красноярск, новости - туризм, пассажиры, туризм
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров
Аэропорт Красноярска в 2021 году впервые обслужил почти три миллиона человек
КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников, сообщается на сайте воздушной гавани.
"Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63 процента", — говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что количество взлетов-посадок в ушедшем году тоже стало рекордным — 18 133. Грузооборот по отношению к 2020 году увеличился на 18,3 процента, до 19 434 тонны.
"Емельяново" был построен в 1980 году, а в 1993-м получил статус международной воздушной гавани. В 2017 году здесь был открыт новый современный пассажирский терминал, аэропорту присвоено звание выдающегося мирового баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского.