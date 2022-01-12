Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220112/krasnoyarsk-1767480313.html
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров - РИА Новости, 12.01.2022
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров
Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:46
2022-01-12T13:46
туризм
аэропорт
рекорды
красноярск
новости - туризм
пассажиры
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37107/08/371070808_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aea276f7656dac1678e9dbd25c75e8a0.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников, сообщается на сайте воздушной гавани."Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63 процента", — говорится в сообщении.В аэропорту добавили, что количество взлетов-посадок в ушедшем году тоже стало рекордным — 18 133. Грузооборот по отношению к 2020 году увеличился на 18,3 процента, до 19 434 тонны."Емельяново" был построен в 1980 году, а в 1993-м получил статус международной воздушной гавани. В 2017 году здесь был открыт новый современный пассажирский терминал, аэропорту присвоено звание выдающегося мирового баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского.
https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/37107/08/371070808_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4346d6e892d855763f1e386385a9b731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэропорт, рекорды, красноярск, новости - туризм, пассажиры, туризм
13:46 12.01.2022
 
Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров

Аэропорт Красноярска в 2021 году впервые обслужил почти три миллиона человек

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников, сообщается на сайте воздушной гавани.
"Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63 процента", — говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что количество взлетов-посадок в ушедшем году тоже стало рекордным — 18 133. Грузооборот по отношению к 2020 году увеличился на 18,3 процента, до 19 434 тонны.
"Емельяново" был построен в 1980 году, а в 1993-м получил статус международной воздушной гавани. В 2017 году здесь был открыт новый современный пассажирский терминал, аэропорту присвоено звание выдающегося мирового баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12:29Туризм
В загранпаспорт предложили включить раздел с данными о вакцинации
 
ТуризмАэропортРекордыКрасноярскНовости - ТуризмпассажирыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
Лента новостейМолния
Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни