https://ria.ru/20220112/krasnoyarsk-1767480313.html

Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров

Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров - РИА Новости, 12.01.2022

Аэропорт Красноярска установил рекорд по числу обслуженных пассажиров

Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:46

2022-01-12T13:46

2022-01-12T13:46

туризм

аэропорт

рекорды

красноярск

новости - туризм

пассажиры

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/37107/08/371070808_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aea276f7656dac1678e9dbd25c75e8a0.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Красноярска "Емельяново" установил рекорд по объему пассажиропотока по итогам 2021 года, обслужив почти три миллиона путешественников, сообщается на сайте воздушной гавани."Новый исторический максимум был зафиксирован на отметке 2 731 903 человека. Рост по отношению к ковидному 2020 году составил 63 процента", — говорится в сообщении.В аэропорту добавили, что количество взлетов-посадок в ушедшем году тоже стало рекордным — 18 133. Грузооборот по отношению к 2020 году увеличился на 18,3 процента, до 19 434 тонны."Емельяново" был построен в 1980 году, а в 1993-м получил статус международной воздушной гавани. В 2017 году здесь был открыт новый современный пассажирский терминал, аэропорту присвоено звание выдающегося мирового баритона, родившегося в Красноярске, Дмитрия Хворостовского.

https://ria.ru/20220112/zagranpasport-1767462908.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, рекорды, красноярск, новости - туризм, пассажиры, туризм