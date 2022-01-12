https://ria.ru/20220112/kpp-1767486336.html

Крупнейший КПП на границе Россия-Китай восстановит работу к 15 января

Крупнейший КПП на границе Россия-Китай восстановит работу к 15 января - РИА Новости, 12.01.2022

Крупнейший КПП на границе Россия-Китай восстановит работу к 15 января

Крупнейший на российско-китайской границе КПП Забайкальск-Маньчжурия, который обслуживает 65% трансграничного грузооборота по суше, вернется к штатному режиму... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:42

2022-01-12T13:42

2022-01-12T13:42

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МОСКВА, 12 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Крупнейший на российско-китайской границе КПП Забайкальск-Маньчжурия, который обслуживает 65% трансграничного грузооборота по суше, вернется к штатному режиму работы 15 января.Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на местную таможню.КПП практически остановил импорт и таможенное оформление с 1 декабря в целях обеспечения санитарной безопасности после нескольких вспышек COVID-19.

https://ria.ru/20220111/supermarket-1767322243.html

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граница, китай, россия