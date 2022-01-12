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В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова
Из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:35
2022-01-12T11:56
распространение коронавируса
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общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."На сегодня развернуто 164 тысячи ковидных коек, это на 141 тысячу меньше, чем в пик подъёма заболеваемости. На утро вчерашнего дня из этой цифры 164 тысячи занято было 69,5% коек ", - сказала Голикова.
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 12.01.2022 (обновлено: 11:56 12.01.2022)
 
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова

Вице-премьер Голикова: из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства.
"На сегодня развернуто 164 тысячи ковидных коек, это на 141 тысячу меньше, чем в пик подъёма заболеваемости. На утро вчерашнего дня из этой цифры 164 тысячи занято было 69,5% коек ", - сказала Голикова.
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