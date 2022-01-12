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В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова
Из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:35
2022-01-12T11:35
2022-01-12T11:56
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."На сегодня развернуто 164 тысячи ковидных коек, это на 141 тысячу меньше, чем в пик подъёма заболеваемости. На утро вчерашнего дня из этой цифры 164 тысячи занято было 69,5% коек ", - сказала Голикова.
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11:35 12.01.2022 (обновлено: 11:56 12.01.2022)
В России занято 69,5% ковидных коек, сообщила Голикова
Вице-премьер Голикова: из 164 тысяч ковидных коек в России занято 69,5%