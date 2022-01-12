https://ria.ru/20220112/kosmos-1767463095.html

Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году

Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2022

Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году

Россия в 2022 году планирует провести около 30 космических пусков, первый намечен на 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявил журналистам... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:32

2022-01-12T11:32

2022-01-12T11:38

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

французская гвиана

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Россия в 2022 году планирует провести около 30 космических пусков, первый намечен на 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Будет около 30 пусков в 2022 году", - сказал он.Рогозин уточнил, что количество пусков может измениться в зависимости от оперативной потребности в них."Десятого февраля - пуск с французской Гвианы, начинаем работу в этом году", - добавил он.

https://ria.ru/20220104/kosmos-1766538147.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия, французская гвиана