https://ria.ru/20220112/kosmos-1767463095.html
Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году
Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году - РИА Новости, 12.01.2022
Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году
Россия в 2022 году планирует провести около 30 космических пусков, первый намечен на 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявил журналистам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:32
2022-01-12T11:32
2022-01-12T11:38
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
французская гвиана
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Россия в 2022 году планирует провести около 30 космических пусков, первый намечен на 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Будет около 30 пусков в 2022 году", - сказал он.Рогозин уточнил, что количество пусков может измениться в зависимости от оперативной потребности в них."Десятого февраля - пуск с французской Гвианы, начинаем работу в этом году", - добавил он.
https://ria.ru/20220104/kosmos-1766538147.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия, французская гвиана
11:32 12.01.2022 (обновлено: 11:38 12.01.2022)
Россия планирует провести около 30 космических пусков в 2022 году
Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россия в 2022 году планирует провести 30 космических пусков