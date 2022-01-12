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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767487908.html
Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19
Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:35
2022-01-12T13:35
распространение коронавируса
общество
северная америка
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков."Нет, нельзя предположить. Он и так постоянно принимает участие в работе штаба, это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли предположить, что Путин будет больше участвовать в работе штабов по борьбе с коронавирусом и берет в руки ситуацию.
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общество, северная америка, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:35 12.01.2022
 
Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19

Президент Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Нет, нельзя предположить. Он и так постоянно принимает участие в работе штаба, это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли предположить, что Путин будет больше участвовать в работе штабов по борьбе с коронавирусом и берет в руки ситуацию.
 
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