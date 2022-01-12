https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767487908.html

Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19

Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022

Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:35

2022-01-12T13:35

2022-01-12T13:35

распространение коронавируса

общество

северная америка

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно принимает участие в работе штаба по борьбе с коронавирусом, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков."Нет, нельзя предположить. Он и так постоянно принимает участие в работе штаба, это работа ежедневная уже на протяжении двух лет. Поэтому ничего большего здесь делать просто невозможно. Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке, и есть понимание того, что неизбежно эта волна придет и к нам. И есть указания по мобилизационным действиям на это счет, кои вы сегодня слышали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли предположить, что Путин будет больше участвовать в работе штабов по борьбе с коронавирусом и берет в руки ситуацию.

северная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, северная америка, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии