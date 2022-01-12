https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767480090.html
Новые антиковидные меры обсудят на совещании с регионами во вторник
Новые антиковидные меры обсудят на совещании с регионами во вторник - РИА Новости, 12.01.2022
Новые антиковидные меры обсудят на совещании с регионами во вторник
Новые меры по коронавирусу планируется обсудить на совещании на следующей неделе во вторник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:54
2022-01-12T12:54
2022-01-12T12:54
распространение коронавируса
политика
владимир путин
правительство рф
татьяна голикова
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новые меры по коронавирусу планируется обсудить на совещании на следующей неделе во вторник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства РФ в среду.Ранее, во вторник, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID также сообщил, что в ближайшее время проведет еще одно совещание, посвященное коронавирусу."Во вторник следующей недели со всеми регионами страны председатель правительства планирует по вашему поручению (поручению Владимира Путина - ред.) провести совещание, обсудить меры, в том числе финансового характера, утвердить их, обсудить и доложить вам, для того, чтобы они были реализованы, в случае, как я уже сказала, неблагоприятного развития ситуации", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ.
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Новые антиковидные меры обсудят на совещании с регионами во вторник
Голикова: новые антиковидные меры обсудят на совещании с регионами в следующий вторник