https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767473036.html

Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19

Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022

Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19

Под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысячи человек, в том числе 75,9% - на амбулаторном лечении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:18

2022-01-12T12:18

2022-01-12T12:18

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысячи человек, в том числе 75,9% - на амбулаторном лечении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На вчерашний день под наблюдением находятся около 471,5 тысячи человек, это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года, 75,9% из этой численности находятся на амбулаторном лечении", - рассказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767462503.html

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