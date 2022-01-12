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Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19
Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022
Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19
Под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысячи человек, в том числе 75,9% - на амбулаторном лечении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:18
2022-01-12T12:18
2022-01-12T12:18
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысячи человек, в том числе 75,9% - на амбулаторном лечении, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На вчерашний день под наблюдением находятся около 471,5 тысячи человек, это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года, 75,9% из этой численности находятся на амбулаторном лечении", - рассказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Под наблюдением врачей находятся около 470 тысяч пациентов с COVID-19
Голикова: под наблюдением врачей находятся около 471,5 тысяч человек, 75,9% — амбулаторно