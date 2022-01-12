https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767465921.html

Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений - РИА Новости, 12.01.2022

Путин поручил проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:43

2022-01-12T11:43

2022-01-12T11:55

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от коронавируса и мобилизации учреждений разного рода, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке."Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767465558.html

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