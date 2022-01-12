https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767464810.html

Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова

Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022

Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидподъема заболевания коронавирусом не избежать. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:39

2022-01-12T11:39

2022-01-12T11:47

распространение коронавируса

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидподъема заболевания коронавирусом не избежать."То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории РФ - это распространение штамма омикрон. Мы уже сейчас понимаем, и это очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать. Но у нас задача предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767462503.html

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