https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767464810.html
Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова
Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова - РИА Новости, 12.01.2022
Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидподъема заболевания коронавирусом не избежать. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:39
2022-01-12T11:39
2022-01-12T11:47
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидподъема заболевания коронавирусом не избежать."То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории РФ - это распространение штамма омикрон. Мы уже сейчас понимаем, и это очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать. Но у нас задача предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767462503.html
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россия, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:39 12.01.2022 (обновлено: 11:47 12.01.2022)
Нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: нового эпидподъема заболеваемости COVID-19 не избежать