https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767456514.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек - РИА Новости, 12.01.2022
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
За сутки в России подтверждено 745 смертей с COVID-19, за все время погибли 318 432 человека с этим заболеванием, сообщил журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:03
2022-01-12T11:03
2022-01-12T11:03
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 745 смертей с COVID-19, за все время погибли 318 432 человека с этим заболеванием, сообщил журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 745 смертей... За весь период по России умерло 318 432 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 66, Санкт-Петербурге - 55, Подмосковье - 43.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 умерли 745 человек
В России за сутки зафиксировали 745 смертей от COVID-19