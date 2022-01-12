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В Москве выявили 4008 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4008 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 12.01.2022

В Москве выявили 4008 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659), Подмосковье (1238), сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:02

2022-01-12T11:02

2022-01-12T11:02

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659), Подмосковье (1238), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 - Москва 4008, 2 - Санкт-Петербург 1659, 3 - Московская область 1238 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 12, Ненецком автономном округе - 6, Чукотском автономном округе - 3.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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