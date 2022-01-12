https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767442871.html
В Хабаровском крае коллективный иммунитет к COVID-19 составил 71%
В Хабаровском крае коллективный иммунитет к COVID-19 составил 71% - РИА Новости, 12.01.2022
В Хабаровском крае коллективный иммунитет к COVID-19 составил 71%
Число проходящих лечение от коронавируса в Хабаровском крае снизилось вдвое, коллективный иммунитет от инфекции в регионе составил 71%, сообщили на оперштабе по РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:48
2022-01-12T09:48
2022-01-12T09:49
общество
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
юрий бойченко
татьяна зайцева
россия
коронавирус covid-19
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ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Число проходящих лечение от коронавируса в Хабаровском крае снизилось вдвое, коллективный иммунитет от инфекции в регионе составил 71%, сообщили на оперштабе по противодействию болезни в среду."Темпы заболеваемости COVID-19 несколько замедлились по сравнению с последними неделями накануне Нового года... Тем не менее, в РФ регион занимает 18 место по темпам распространения инфекции, что является высоким показателем. Снижающееся число заболевших – результат серьезных ограничительных мероприятий, принятых в ноябре 2021 года. Общее количество жителей, находящихся на лечении в стационарных и амбулаторных условиях, также уменьшилось с 16 тысяч до 8 тысяч", - рассказал на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Юрий Бойченко.Он акцентировал внимание на том, что специалистам удалось минимизировать избыточную смертность, так, Хабаровский край входит в 10 субъектов РФ с наименьшим приростом по итогам года. Министр отметил, что в связи с прогнозируемым приходом через 2-3 недели штаммом "омикрон" в регион "ситуация впереди нас ждет непростая, но есть время подготовиться".Пока в Хабаровском крае нет случаев заражения новым штаммом, однако министерство здравоохранения РФ поручило проработать вопрос поэтапного развертывания дополнительного коечного фонда для своевременной госпитализации пациентов с COVID-19 с учетом возможного четырехкратного роста заболеваемости в январе и феврале."Достаточно много людей выезжало в центральную часть России на праздниках. Штамм "омикрон" переносится несколько легче "дельты", его можно переносить бессимптомно, но при этом у других людей болезнь может стремительно развиваться. Необходимо обеспечить внутренние фильтры в коллективах... Пока есть время пройти вакцинацию, а также ревакцинацию. Иммунитет к инфекции формируется в течение 21 дня", - напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.По словам Бойченко, дополнительных антиковидных ограничений во время крещенских купаний 19 января не ожидается. "Главное, соблюдать дистанцию и надевать маски в палатках", - резюмировал министр. Ранее в Хабаровской епархии сообщили, что в черте города будет оборудовано три официальных купели. Перед мероприятием у верующих будут проверять температуру и дезинфицировать руки.Согласно сайту стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к коронавирусу в Хабаровском крае составил 71%. Полностью завершили вакцинацию в регионе с населением в более 1,3 миллиона человек - более 537 тысяч жителей, ревакцинировано более 73 тысяч. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 1275 человек.
https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767289685.html
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общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрий бойченко, татьяна зайцева, россия, коронавирус covid-19
09:48 12.01.2022 (обновлено: 09:49 12.01.2022)
В Хабаровском крае коллективный иммунитет к COVID-19 составил 71%
Минздрав Хабаровского края: число проходящих лечение от COVID-19 в регионе снизилось вдвое
ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости.
Число проходящих лечение от коронавируса в Хабаровском крае
снизилось вдвое, коллективный иммунитет от инфекции в регионе составил 71%, сообщили на оперштабе по противодействию болезни в среду.
"Темпы заболеваемости COVID-19 несколько замедлились по сравнению с последними неделями накануне Нового года... Тем не менее, в РФ регион занимает 18 место по темпам распространения инфекции, что является высоким показателем. Снижающееся число заболевших – результат серьезных ограничительных мероприятий, принятых в ноябре 2021 года. Общее количество жителей, находящихся на лечении в стационарных и амбулаторных условиях, также уменьшилось с 16 тысяч до 8 тысяч", - рассказал на заседании оперштаба министр здравоохранения региона Юрий Бойченко
.
Он акцентировал внимание на том, что специалистам удалось минимизировать избыточную смертность, так, Хабаровский край входит в 10 субъектов РФ с наименьшим приростом по итогам года. Министр отметил, что в связи с прогнозируемым приходом через 2-3 недели штаммом "омикрон" в регион "ситуация впереди нас ждет непростая, но есть время подготовиться".
Пока в Хабаровском крае нет случаев заражения новым штаммом, однако министерство здравоохранения РФ поручило проработать вопрос поэтапного развертывания дополнительного коечного фонда для своевременной госпитализации пациентов с COVID-19 с учетом возможного четырехкратного роста заболеваемости в январе и феврале.
"Достаточно много людей выезжало в центральную часть России
на праздниках. Штамм "омикрон" переносится несколько легче "дельты", его можно переносить бессимптомно, но при этом у других людей болезнь может стремительно развиваться. Необходимо обеспечить внутренние фильтры в коллективах... Пока есть время пройти вакцинацию, а также ревакцинацию. Иммунитет к инфекции формируется в течение 21 дня", - напомнила руководитель управления Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева
.
По словам Бойченко, дополнительных антиковидных ограничений во время крещенских купаний 19 января не ожидается. "Главное, соблюдать дистанцию и надевать маски в палатках", - резюмировал министр. Ранее в Хабаровской епархии сообщили, что в черте города будет оборудовано три официальных купели. Перед мероприятием у верующих будут проверять температуру и дезинфицировать руки.
Согласно сайту стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет к коронавирусу в Хабаровском крае составил 71%. Полностью завершили вакцинацию в регионе с населением в более 1,3 миллиона человек - более 537 тысяч жителей, ревакцинировано более 73 тысяч. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 1275 человек.