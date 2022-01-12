Великий Сергей Королев

Работа Королева была настолько глубоко засекречена, что даже семья не знала, чем именно он занимается. "Однажды мы несколько часов гуляли с ним по лесу. И вот тогда он с таким большим увлечением рассказал мне о том, что когда-то в скором времени будут орбитальные станции и люди будут летать в космос. Я, конечно, ему не поверила…" — рассказывала дочь конструктора Наталия.