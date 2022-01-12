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Великий Сергей Королев
Великий Сергей Королев - РИА Новости, 12.01.2022
Великий Сергей Королев
Легендарный конструктор, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев родился 115 лет назад. Ученый и его грандиозные проекты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.01.2022
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Легендарный конструктор, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев родился 115 лет назад. Ученый и его грандиозные проекты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, восток (космический корабль), юрий гагарин (космонавт), сергей королев, космос - риа наука, союз-2.1а, космос
11:28 12.01.2022 (обновлено: 12:58 12.01.2022)
 

Великий Сергей Королев

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Легендарный конструктор, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев родился 115 лет назад. Ученый и его грандиозные проекты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых кораблей Cергей Павлович Королев появился на свет 12 января 1907 года в Житомире в семье учителя русской словесности.

Сергей Королев с собакой перед запуском ее в космос
1 из 16

Главный конструктор первых ракет-носителей и пилотируемых кораблей Cергей Павлович Королев появился на свет 12 января 1907 года в Житомире в семье учителя русской словесности.

© РИА Новости
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Сергей с детства отличался исключительными способностями и тягой к новой тогда авиационной технике.

Сергей Люшин, Сергей Королев и Константин Арцеулов возле планера Коктебель
2 из 16

Сергей с детства отличался исключительными способностями и тягой к новой тогда авиационной технике.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Увлекшись воздухоплаванием, начал заниматься в планерном кружке и в 17 лет разработал проект аппарата оригинальной конструкции — безмоторного самолета К‑5.

Модель самолета СК-4 конструкции Сергея Королева
3 из 16

Увлекшись воздухоплаванием, начал заниматься в планерном кружке и в 17 лет разработал проект аппарата оригинальной конструкции — безмоторного самолета К‑5.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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В 1924 году Королев поступил в Киевский политехнический институт, за два года освоил общие инженерные дисциплины и в 1926-м перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана.

Сергей Павлович Королев среди сотрудников группы по изучению реактивного движения
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В 1924 году Королев поступил в Киевский политехнический институт, за два года освоил общие инженерные дисциплины и в 1926-м перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Баумана.

© РИА Новости
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© Фото : Public domain

Учебу на старших курсах МВТУ он совмещал с работой в конструкторских бюро. Участвовал в планерных состязаниях, где летал сам и представлял собственные планеры. "Красная звезда", например, была сконструирована специально для исполнения фигур высшего пилотажа.

Планер Красная звезда конструкции Сергея Королева
5 из 16

Учебу на старших курсах МВТУ он совмещал с работой в конструкторских бюро. Участвовал в планерных состязаниях, где летал сам и представлял собственные планеры. "Красная звезда", например, была сконструирована специально для исполнения фигур высшего пилотажа.

© Фото : Public domain
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В 1929 году Сергей Королев посетил в Калуге Константина Циолковского, чтобы проконсультироваться по вопросу полета планера на сверхдальность, но неожиданно получил совет обратить внимание на космонавтику.

Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР Сергей Королев
6 из 16

В 1929 году Сергей Королев посетил в Калуге Константина Циолковского, чтобы проконсультироваться по вопросу полета планера на сверхдальность, но неожиданно получил совет обратить внимание на космонавтику.

© РИА Новости
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© Фото : Public domain

"Константин Эдуардович потряс тогда своей верой в возможность космоплавания, я ушел от него с одной мыслью — строить ракеты и летать на них. Всем смыслом моей жизни стало одно — пробиться к звездам", — вспоминал Королев.

Ракетоплан РП-318-1
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"Константин Эдуардович потряс тогда своей верой в возможность космоплавания, я ушел от него с одной мыслью — строить ракеты и летать на них. Всем смыслом моей жизни стало одно — пробиться к звездам", — вспоминал Королев.

© Фото : Public domain
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Четвертого октября 1957 года сконструированная Королевым ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. "Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества", — позже говорил изобретатель.

Первый советский искусственный спутник Земли
8 из 16

Четвертого октября 1957 года сконструированная Королевым ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. "Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества", — позже говорил изобретатель.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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Началась эра практической космонавтики, и первыми в космос полетели животные.

Врачи извлекают подопытных собак Белку и Стрелку из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления
9 из 16

Началась эра практической космонавтики, и первыми в космос полетели животные.

© РИА Новости
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Настоящий переворот в истории человечества произошел 12 апреля 1961 года, когда Королев вместе со своим коллективом запустил в космос корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.

Старт космического корабля Восток-1
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Настоящий переворот в истории человечества произошел 12 апреля 1961 года, когда Королев вместе со своим коллективом запустил в космос корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.

© РИА Новости
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Сергей Королев и Юрий Гагарин после исторического полета человека в космос.

Академик Сергей Королев и космонавт Юрий Гагарин после первого в мире полета человека в космос на корабле Восток
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Сергей Королев и Юрий Гагарин после исторического полета человека в космос.

© РИА Новости / Сергеев
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При жизни Королева на его кораблях на орбиту отправились еще десять советских космонавтов.

Подготовка к полету космического корабля Восход-2
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При жизни Королева на его кораблях на орбиту отправились еще десять советских космонавтов.

© РИА Новости
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Под руководством Королева Алексей Леонов 18 марта 1965 года впервые вышел в открытый космос с борта корабля "Восход-2".

На фото — кадр из документального фильма "В скафандре над планетой", рассказывающего о первом выходе человека в открытое космическое пространство.

Алексей Леонов в открытом космосе. 18 марта 1965 года
13 из 16

Под руководством Королева Алексей Леонов 18 марта 1965 года впервые вышел в открытый космос с борта корабля "Восход-2".

На фото — кадр из документального фильма "В скафандре над планетой", рассказывающего о первом выходе человека в открытое космическое пространство.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанк

Королев продолжил развивать программу пилотируемых полетов и задумался о создании пилотируемой орбитальной станции. Помимо этого, он руководил программой исследований Луны.

Автоматическая межпланетная станция Марс-1
14 из 16

Королев продолжил развивать программу пилотируемых полетов и задумался о создании пилотируемой орбитальной станции. Помимо этого, он руководил программой исследований Луны.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Работа Королева была настолько глубоко засекречена, что даже семья не знала, чем именно он занимается. "Однажды мы несколько часов гуляли с ним по лесу. И вот тогда он с таким большим увлечением рассказал мне о том, что когда-то в скором времени будут орбитальные станции и люди будут летать в космос. Я, конечно, ему не поверила…" — рассказывала дочь конструктора Наталия.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
15 из 16

Работа Королева была настолько глубоко засекречена, что даже семья не знала, чем именно он занимается. "Однажды мы несколько часов гуляли с ним по лесу. И вот тогда он с таким большим увлечением рассказал мне о том, что когда-то в скором времени будут орбитальные станции и люди будут летать в космос. Я, конечно, ему не поверила…" — рассказывала дочь конструктора Наталия.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Едва ли найдутся на свете люди более суеверные, чем космонавты. Cергей Павлович Королев положил начало не только орбитальным полетам, но и особым приметам. Он всегда носил с собой двухкопеечную монетку на удачу, а еще все его соратники знали: если конструктор приехал на пуск в серой шляпе и пальто, то все пройдет успешно. Та самая "счастливая" шляпа хранится теперь в музее авиации.

Конструктор Сергей Павлович Королев
16 из 16

Едва ли найдутся на свете люди более суеверные, чем космонавты. Cергей Павлович Королев положил начало не только орбитальным полетам, но и особым приметам. Он всегда носил с собой двухкопеечную монетку на удачу, а еще все его соратники знали: если конструктор приехал на пуск в серой шляпе и пальто, то все пройдет успешно. Та самая "счастливая" шляпа хранится теперь в музее авиации.

© РИА Новости
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ФотоВосток (космический корабль)Юрий Гагарин (космонавт)Сергей КоролевКосмос - РИА НаукаСОЮЗ-2.1АКосмос
 
 
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