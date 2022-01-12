https://ria.ru/20220112/kitay-1767477959.html
Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо
Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо - РИА Новости, 12.01.2022
Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо
Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:43
2022-01-12T12:43
2022-01-12T12:56
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сша
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мид кнр
бюро по демократическим институтам и правам человека
дональд трамп
гуантанамо (город)
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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих."На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо — лишь верхушка айсберга. Американские "черные тюрьмы", такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека", - заявил дипломат.Он отметил, что "США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки".Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.
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в мире, сша, китай, барак обама, мид кнр, бюро по демократическим институтам и правам человека, дональд трамп, гуантанамо (город), обсе
12:43 12.01.2022 (обновлено: 12:56 12.01.2022)
Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо
В МИД Китая призвали США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай
призывает США
немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо
и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь.
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
) ОБСЕ
в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих.
"На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо — лишь верхушка айсберга. Американские "черные тюрьмы", такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека", - заявил дипломат.
Он отметил, что "США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки".
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН
, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама
более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп
формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.
В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.