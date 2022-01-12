https://ria.ru/20220112/kitay-1767477959.html

Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо

Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо - РИА Новости, 12.01.2022

Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо

Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:43

2022-01-12T12:43

2022-01-12T12:56

в мире

сша

китай

барак обама

мид кнр

бюро по демократическим институтам и правам человека

дональд трамп

гуантанамо (город)

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ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Китай призывает США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто санкционировал и непосредственно осуществлял пытки заключенных, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в очередной раз призвало американские власти как можно скорее закрыть тюрьму ЦРУ в Гуантанамо. БДИПЧ приветствовало подтвержденное администрацией США обязательство двигаться в направлении закрытия тюрьмы, продемонстрированное в 2021 году переводом из Гуантанамо одного заключенного и подготовкой для освобождения еще двоих."На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо — лишь верхушка айсберга. Американские "черные тюрьмы", такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека", - заявил дипломат.Он отметил, что "США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть Гуантанамо и секретные тюрьмы по всему миру, прекратить произвольные задержания, жестокое обращение с заключенными и другие зверства, принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим, а также привлечь к ответственности тех, кто санкционировал и совершал пытки".Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ Обамы, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Байдена заявляет о стремлении закрыть тюрьму, но не конкретизирует, когда это произойдет.В заявлении БДИПЧ сообщалось, что в настоящее время в тюрьме Гуантанамо остаются 39 заключенных, 27 из которых содержатся на протяжении 15-20 лет без предъявления официальных обвинений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/tyurma-1767406761.html

сша

китай

гуантанамо (город)

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в мире, сша, китай, барак обама, мид кнр, бюро по демократическим институтам и правам человека, дональд трамп, гуантанамо (город), обсе