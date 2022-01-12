https://ria.ru/20220112/kimi-1767487642.html
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "KIMI" с Зои Кравиц
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "KIMI" с Зои Кравиц - РИА Новости, 12.01.2022
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "KIMI" с Зои Кравиц
В Сети появился трейлер нового фильма Стивена Содерберга "KIMI". Об этом сообщает Screen Rant. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:54
2022-01-12T21:54
2022-01-12T21:54
культура
стивен содерберг
новости культуры
зои кравиц
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер нового фильма Стивена Содерберга "KIMI". Об этом сообщает Screen Rant. Главную роль в картине исполнила звезда "Большой маленькой лжи" и "Бэтмена" Зои Кравиц. Она сыграла девушку, которая редко выходит из дома и постоянно использует устройство под названием "KIMI". С помощью него она совершает звонки, заказывает продукты и тому подобное. Однажды прибор фиксирует чью-то ссору. В аудио есть звуки, которые, по мнению персонажа Кравиц, напоминают запись убийства. Героиня пытается раскрыть дело, потому что ни власти, ни знакомые не верят в то, что она рассказывает. Судя по трейлеру, "KIMI" не просто криминальная драма. В ленте анализируется влияние современных технологий на человека. Фильм выйдет 10 февраля на HBO Max.
https://ria.ru/20220112/kino-1767378459.html
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стивен содерберг, новости культуры, зои кравиц
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "KIMI" с Зои Кравиц
Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "KIMI" с Зои Кравиц
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
В Сети появился трейлер нового фильма Стивена Содерберга "KIMI". Об этом сообщает
Screen Rant.
Главную роль в картине исполнила звезда "Большой маленькой лжи" и "Бэтмена" Зои Кравиц. Она сыграла девушку, которая редко выходит из дома и постоянно использует устройство под названием "KIMI". С помощью него она совершает звонки, заказывает продукты и тому подобное. Однажды прибор фиксирует чью-то ссору. В аудио есть звуки, которые, по мнению персонажа Кравиц, напоминают запись убийства. Героиня пытается раскрыть дело, потому что ни власти, ни знакомые не верят в то, что она рассказывает.
Судя по трейлеру, "KIMI" не просто криминальная драма. В ленте анализируется влияние современных технологий на человека.
Фильм выйдет 10 февраля на HBO Max.