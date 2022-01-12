https://ria.ru/20220112/khram-1767439918.html

МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца

МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 12.01.2022

МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца

МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:20

2022-01-12T09:20

2022-01-12T10:58

религия

эдуард бояков

владимир кехман

религия

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман.Иконы "Праздники Христовы" и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода еще во вторник, 11 января. При этом присутствовал корреспондент РИА Новости."В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы. Последним шагом в разрешении этой истории стала правильно оформленная доверенность от храма Святителя Николая Чудотворца. Нам прислали документы о том, что они хотят забрать иконы и мощи. Сегодня мы их передали. Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен", — сказал агентству Кехман.В конце ноября он рассказал, что обнаружил в театре молельную комнату и очень удивился. По его мнению, использовать театр в личных целях абсолютно неприемлемо. Позже стало известно, что иконы и мощи передали в МХАТ из храма Николая Чудотворца на Васильевском острове по просьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля этого храма Александра Панихина, в котором он просил вернуть священные предметы. По словам Кехмана, со священником некоторое время не удавалось связаться. Молельная комната все это время оставалась закрытой, но Кехман разрешил одной из сотрудниц театра забрать оттуда свои вещи.Кехмана назначили генеральным директором МХАТ 27 октября, а 1 ноября театр покинул худрук Эдуард Бояков, хотя в мае Минкультуры продлило контракт с ним на пять лет.

https://ria.ru/20211128/teatr-1761149042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

МХАТ им. М. Горького возвращает святыни в Храм святителя Николая Чудотворца МХАТ им. М. Горького возвращает ковчег с мощами Святых Угодников Божиих и две иконы представителю прихода Храма святителя Николая Чудотворца. 2022-01-12T09:20 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдуард бояков, владимир кехман, религия, мхат имени м. горького, новости культуры, театр