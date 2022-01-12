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МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца
МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца - РИА Новости, 12.01.2022
МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца
МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:20
2022-01-12T09:20
2022-01-12T10:58
религия
эдуард бояков
владимир кехман
религия
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман.Иконы "Праздники Христовы" и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода еще во вторник, 11 января. При этом присутствовал корреспондент РИА Новости."В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы. Последним шагом в разрешении этой истории стала правильно оформленная доверенность от храма Святителя Николая Чудотворца. Нам прислали документы о том, что они хотят забрать иконы и мощи. Сегодня мы их передали. Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен", — сказал агентству Кехман.В конце ноября он рассказал, что обнаружил в театре молельную комнату и очень удивился. По его мнению, использовать театр в личных целях абсолютно неприемлемо. Позже стало известно, что иконы и мощи передали в МХАТ из храма Николая Чудотворца на Васильевском острове по просьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля этого храма Александра Панихина, в котором он просил вернуть священные предметы. По словам Кехмана, со священником некоторое время не удавалось связаться. Молельная комната все это время оставалась закрытой, но Кехман разрешил одной из сотрудниц театра забрать оттуда свои вещи.Кехмана назначили генеральным директором МХАТ 27 октября, а 1 ноября театр покинул худрук Эдуард Бояков, хотя в мае Минкультуры продлило контракт с ним на пять лет.
https://ria.ru/20211128/teatr-1761149042.html
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РИА Новости
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МХАТ им. М. Горького возвращает святыни в Храм святителя Николая Чудотворца
МХАТ им. М. Горького возвращает ковчег с мощами Святых Угодников Божиих и две иконы представителю прихода Храма святителя Николая Чудотворца.
2022-01-12T09:20
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эдуард бояков, владимир кехман, религия, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
09:20 12.01.2022 (обновлено: 10:58 12.01.2022)
МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца
Гендиректор Кехман: МХАТ вернул мощи и иконы храму Святителя Николая Чудотворца
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
МХАТ имени Максима Горького вернул мощи и две иконы петербургскому храму Святителя Николая Чудотворца, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман
.
Иконы "Праздники Христовы" и Димитрия Ростовского, а также ковчег с мощами передали представителю прихода еще во вторник, 11 января. При этом присутствовал корреспондент РИА Новости.
"В прошлый раз все закончилось без ответа. После этого ко мне стали приходить сотрудники театра, которым принадлежали вещи, находящиеся в той комнате, мы отдали им их иконы. Последним шагом в разрешении этой истории стала правильно оформленная доверенность от храма Святителя Николая Чудотворца. Нам прислали документы о том, что они хотят забрать иконы и мощи. Сегодня мы их передали. Я считаю, что этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен", — сказал агентству Кехман.
В конце ноября он рассказал, что обнаружил в театре молельную комнату и очень удивился. По его мнению, использовать театр в личных целях абсолютно неприемлемо.
Позже стало известно, что иконы и мощи передали в МХАТ из храма Николая Чудотворца на Васильевском острове по просьбе художественного руководителя театра Эдуарда Боякова
. В распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля этого храма Александра Панихина, в котором он просил вернуть священные предметы. По словам Кехмана, со священником некоторое время не удавалось связаться. Молельная комната все это время оставалась закрытой, но Кехман разрешил одной из сотрудниц театра забрать оттуда свои вещи.
Кехмана назначили генеральным директором МХАТ 27 октября, а 1 ноября театр покинул худрук Эдуард Бояков, хотя в мае Минкультуры продлило контракт с ним на пять лет.