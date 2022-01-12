https://ria.ru/20220112/kekhman-1767448770.html
Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен
Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен - РИА Новости, 12.01.2022
Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен
В настоящий момент МХАТ имени Горького не испытывает необходимости в худруке, а вести переговоры по его назначению театр планирует лишь после проведения ряда... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:31
2022-01-12T10:31
2022-01-12T10:31
культура
эдуард бояков
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
театр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В настоящий момент МХАТ имени Горького не испытывает необходимости в худруке, а вести переговоры по его назначению театр планирует лишь после проведения ряда спектаклей, которые планирует поставить в будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман."Сейчас это вопрос (о назначении худрука), над которым я даже не думаю, потому что нет необходимости. Недавно мы взяли на работу режиссера Петра Белышкова, он не новичок для МХАТ. Белышков работал здесь ранее, знает все спектакли, участвовал в премьере спектакля "Белая гвардия" - это одно из названий, которое он будет восстанавливать. Мы обсуждаем с режиссерским управлением все наши планы и на сегодняшний день художественного лидера пока не видим", - сообщил Кехман РИА Новости.Гендиректор театра также отметил, что МХАТ пригласит порядка пяти режиссеров, которые сделают спектакли по тем названиям, которые выбираются в данный момент.Ранее гендиректор МХАТ заявил РИА Новости о том, что у него есть кандидатура на пост нового худрука. По его словам, этот "очень известный человек" уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер", с ним ведутся переговоры.Эдуард Бояков, занимавший пост худрука МХАТ, уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.
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эдуард бояков, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен
Кехман считает, что МХАТ в настоящий момент не нуждается в худруке
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В настоящий момент МХАТ имени Горького не испытывает необходимости в худруке, а вести переговоры по его назначению театр планирует лишь после проведения ряда спектаклей, которые планирует поставить в будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман.
"Сейчас это вопрос (о назначении худрука), над которым я даже не думаю, потому что нет необходимости. Недавно мы взяли на работу режиссера Петра Белышкова, он не новичок для МХАТ. Белышков работал здесь ранее, знает все спектакли, участвовал в премьере спектакля "Белая гвардия" - это одно из названий, которое он будет восстанавливать. Мы обсуждаем с режиссерским управлением все наши планы и на сегодняшний день художественного лидера пока не видим", - сообщил Кехман РИА Новости.
Гендиректор театра также отметил, что МХАТ пригласит порядка пяти режиссеров, которые сделают спектакли по тем названиям, которые выбираются в данный момент.
"Думаю, что, когда театральная Москва увидит то, что мы сделаем, на нас обратят внимание лидеры, которые, по моему мнению, могут возглавить труппу театра. Думаю, такая последовательность правильная. Сначала мы должны что-то показать", - подытожил Кехман.
Ранее гендиректор МХАТ заявил РИА Новости о том, что у него есть кандидатура на пост нового худрука. По его словам, этот "очень известный человек" уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер", с ним ведутся переговоры.
Эдуард Бояков, занимавший пост худрука МХАТ, уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.