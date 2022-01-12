https://ria.ru/20220112/kekhman-1767448770.html

Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен

Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен - РИА Новости, 12.01.2022

Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен

В настоящий момент МХАТ имени Горького не испытывает необходимости в худруке, а вести переговоры по его назначению театр планирует лишь после проведения ряда... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:31

2022-01-12T10:31

2022-01-12T10:31

культура

эдуард бояков

владимир кехман

мхат имени м. горького

новости культуры

театр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В настоящий момент МХАТ имени Горького не испытывает необходимости в худруке, а вести переговоры по его назначению театр планирует лишь после проведения ряда спектаклей, которые планирует поставить в будущем, сообщил РИА Новости генеральный директор театра Владимир Кехман."Сейчас это вопрос (о назначении худрука), над которым я даже не думаю, потому что нет необходимости. Недавно мы взяли на работу режиссера Петра Белышкова, он не новичок для МХАТ. Белышков работал здесь ранее, знает все спектакли, участвовал в премьере спектакля "Белая гвардия" - это одно из названий, которое он будет восстанавливать. Мы обсуждаем с режиссерским управлением все наши планы и на сегодняшний день художественного лидера пока не видим", - сообщил Кехман РИА Новости.Гендиректор театра также отметил, что МХАТ пригласит порядка пяти режиссеров, которые сделают спектакли по тем названиям, которые выбираются в данный момент.Ранее гендиректор МХАТ заявил РИА Новости о том, что у него есть кандидатура на пост нового худрука. По его словам, этот "очень известный человек" уже занят в одном из театров, он "блистательный актер и режиссер", с ним ведутся переговоры.Эдуард Бояков, занимавший пост худрука МХАТ, уволился из театра вскоре после назначения Кехмана.

https://ria.ru/20220111/teatr-1767346620.html

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эдуард бояков, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр