https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767576021.html

На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане

На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 12.01.2022

На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане

Тема Казахстана не обсуждалась в ходе заседания Совета РФ-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:09

2022-01-12T22:09

2022-01-12T22:09

беспорядки в казахстане

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Тема Казахстана не обсуждалась в ходе заседания Совета РФ-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ни словом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи, отвечая на соответствующий вопрос.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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