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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767576021.html
На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане
На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 12.01.2022
На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане
Тема Казахстана не обсуждалась в ходе заседания Совета РФ-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:09
2022-01-12T22:09
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
александр грушко
одкб
нато
жанаозен
актау
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Тема Казахстана не обсуждалась в ходе заседания Совета РФ-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Ни словом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи, отвечая на соответствующий вопрос.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
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в мире, алма-ата, александр грушко, одкб, нато, жанаозен, актау, совет россия-нато, касым-жомарт токаев, россия
22:09 12.01.2022
 
На заседании Совета Россия — НАТО не обсуждали ситуацию в Казахстане

Замглавы МИД Грушко: ситуацию в Казахстане не обсуждали на заседании Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Тема Казахстана не обсуждалась в ходе заседания Совета РФ-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ни словом", - сказал дипломат журналистам по итогам встречи, отвечая на соответствующий вопрос.
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
17:26
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
21:27Беспорядки в Казахстане
В ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана 13 января
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреАлма-АтаАлександр ГрушкоОДКБНАТОЖанаозенАктауСовет Россия-НАТОКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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