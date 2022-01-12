https://ria.ru/20220112/kazakhstan-1767435791.html

В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине

В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине - РИА Новости, 12.01.2022

В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине

Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:27

2022-01-12T08:27

2022-01-12T08:27

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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает корреспондент РИА Новости.Стороны подписали соглашение в Астане 11 сентября 2017 года.Согласно законодательству США, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с американскими, обязаны представлять информацию о счетах лиц налогоплательщиков США, пояснил на заседании министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.Предлагалось две модели присоединения Казахстана к требованиям положений закона о налогообложении иностранных счетов. Децентрализованная – казахстанские финкомпании самостоятельно направляют информацию об американских налогоплательщиках в налоговую службу США, централизованная – сбор данных и их передачу осуществляет уполномоченный госорган.В соответствии с соглашением, Казахстан выбрал модель, которая предусматривает централизованный сбор информации как наиболее оптимальной, так как ее реализация позволит сохранить контроль над финансовой системой, получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США, сократить административные издержки казахстанских фининститутов и снизить риски для финансового сектора, сообщил Куантыров.Законопроект направляется на рассмотрение сената (верхней палаты) парламента.

https://ria.ru/20220112/porucheniya-1767432408.html

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казахстан, сша, астана