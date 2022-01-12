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В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине
В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине - РИА Новости, 12.01.2022
В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине
Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:27
2022-01-12T08:27
2022-01-12T08:27
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НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает корреспондент РИА Новости.Стороны подписали соглашение в Астане 11 сентября 2017 года.Согласно законодательству США, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с американскими, обязаны представлять информацию о счетах лиц налогоплательщиков США, пояснил на заседании министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.Предлагалось две модели присоединения Казахстана к требованиям положений закона о налогообложении иностранных счетов. Децентрализованная – казахстанские финкомпании самостоятельно направляют информацию об американских налогоплательщиках в налоговую службу США, централизованная – сбор данных и их передачу осуществляет уполномоченный госорган.В соответствии с соглашением, Казахстан выбрал модель, которая предусматривает централизованный сбор информации как наиболее оптимальной, так как ее реализация позволит сохранить контроль над финансовой системой, получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США, сократить административные издержки казахстанских фининститутов и снизить риски для финансового сектора, сообщил Куантыров.Законопроект направляется на рассмотрение сената (верхней палаты) парламента.
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казахстан, сша, астана
В Казахстане одобрили соглашение с США о международной налоговой дисциплине
Мажилис Казахстана одобрил соглашение с США о международной налоговой дисциплине
НУР-СУЛТАН, 12 янв - РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрили законопроект о ратификации межправительственного соглашения с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает корреспондент РИА Новости.
Стороны подписали соглашение в Астане
11 сентября 2017 года.
Согласно законодательству США
, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с американскими, обязаны представлять информацию о счетах лиц налогоплательщиков США, пояснил на заседании министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
Предлагалось две модели присоединения Казахстана
к требованиям положений закона о налогообложении иностранных счетов. Децентрализованная – казахстанские финкомпании самостоятельно направляют информацию об американских налогоплательщиках в налоговую службу США, централизованная – сбор данных и их передачу осуществляет уполномоченный госорган.
В соответствии с соглашением, Казахстан выбрал модель, которая предусматривает централизованный сбор информации как наиболее оптимальной, так как ее реализация позволит сохранить контроль над финансовой системой, получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США, сократить административные издержки казахстанских фининститутов и снизить риски для финансового сектора, сообщил Куантыров.
Законопроект направляется на рассмотрение сената (верхней палаты) парламента.