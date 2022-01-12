https://ria.ru/20220112/kanony-1767506526.html

В РПЦ ответили на обвинения Константинополя в нарушении канонов

В РПЦ ответили на обвинения Константинополя в нарушении канонов - РИА Новости, 12.01.2022

В РПЦ ответили на обвинения Константинополя в нарушении канонов

Русская православная церковь (РПЦ) не нарушила, а восстановила канонический порядок в Африке, а заявления Константинопольского патриархата об этом напоминают... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:15

2022-01-12T15:15

2022-01-12T15:15

религия

африка

русская православная церковь

константинопольский патриархат

епифаний думенко

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не нарушила, а восстановила канонический порядок в Африке, а заявления Константинопольского патриархата об этом напоминают поговорку "Держи вора!", заявил РИА Новости патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).Синод Константинопольского патриархата во вторник назвал создание экзархата РПЦ на территории юрисдикции Александрийской православной церкви (АПЦ) в Африке антиканоническим, и высказался за "восстановление канонического порядка" на Африканском континенте."Не мы вошли в каноническую территориальность другой церкви, не мы подвергли бедам и невзгодам украинский народ, не мы уклоняемся от разумного братского диалога, который помог бы остудить менторский тон предстоятеля Константинопольской церкви. Что касается канонического порядка на африканском континенте, то под омофором Русской православной церкви он был восстановлен. И впредь РПЦ будет купировать антиканоничные действия любых руководителей, покушающихся на законы, устои, традиции церкви", - сказал РИА Новости митрополит Леонид.Заявление Синода Константинопольского патриархата, считает он, в этом случае "вызывает трагический смех и напоминает известную русскую пословицу: "Держи вора!"Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке, с двумя епархиями в его составе - Североафриканской и Южноафриканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки, подавших соответствующие прошения.Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих - перечень поминаемых за богослужением предстоятелей поместных церквей. Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" этим решением РПЦ, заявив, что оно будет обсуждаться на предстоящем заседании Синода. В настоящее время проходит заседание Священного синода Александрийской православной церкви, на котором, как ожидается, будет рассмотрено создание Африканского экзархата РПЦ.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.После признания АПЦ украинских раскольников его реакция на создание экзархата РПЦ в Африке несущественна, заявил ранее в интервью РИА Новости митрополит Леонид.

https://ria.ru/20220112/afrika-1767452487.html

https://ria.ru/20220102/rpts-1766418186.html

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африка, русская православная церковь, константинопольский патриархат, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)