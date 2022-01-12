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Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан
Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан - РИА Новости, 12.01.2022
Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан
Около 80 американцев, желающих покинуть Афганистан, не могут улететь из страны, движение "Талибан"* уже примерно месяц не позволяет осуществлять эвакуационные... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:56
2022-01-12T13:41
в мире
кабул (провинция)
кабул (город)
оон
талибан
катар
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Около 80 американцев, желающих покинуть Афганистан, не могут улететь из страны, движение "Талибан"* уже примерно месяц не позволяет осуществлять эвакуационные рейсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По данным телеканала, информации о возобновлении рейсов пока нет. Катар напрямую обсуждает с талибами возможность возобновления полетов, но вопрос пока не решен, отмечает телеканал.Талибы заявляют, что у всех пассажиров, включая афганцев, должны быть визы для въезда в страну назначения, сообщил один из источников. Другой источник заявил, что талибы требуют предоставить места на рейсах для представителей движения, которые хотят покинуть страну, чтобы затем посылать своим семьями денежные переводы.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220111/kabul-1767377437.html
кабул (провинция)
кабул (город)
катар
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в мире, кабул (провинция), кабул (город), оон, талибан, катар, афганистан, мохаммад хасан ахунд
10:56 12.01.2022 (обновлено: 13:41 12.01.2022)
 
Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан

Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Около 80 американцев, желающих покинуть Афганистан, не могут улететь из страны, движение "Талибан"* уже примерно месяц не позволяет осуществлять эвакуационные рейсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, информации о возобновлении рейсов пока нет. Катар напрямую обсуждает с талибами возможность возобновления полетов, но вопрос пока не решен, отмечает телеканал.
Талибы заявляют, что у всех пассажиров, включая афганцев, должны быть визы для въезда в страну назначения, сообщил один из источников. Другой источник заявил, что талибы требуют предоставить места на рейсах для представителей движения, которые хотят покинуть страну, чтобы затем посылать своим семьями денежные переводы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреКабул (провинция)Кабул (город)ООНТалибанКатарАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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