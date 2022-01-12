10:56 12.01.2022 (обновлено: 13:41 12.01.2022)
Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан
Около 80 американцев не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов
Вид на город Кабул в Афганистане
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Около 80 американцев, желающих покинуть Афганистан, не могут улететь из страны, движение "Талибан"* уже примерно месяц не позволяет осуществлять эвакуационные рейсы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, информации о возобновлении рейсов пока нет. Катар напрямую обсуждает с талибами возможность возобновления полетов, но вопрос пока не решен, отмечает телеканал.
Талибы заявляют, что у всех пассажиров, включая афганцев, должны быть визы для въезда в страну назначения, сообщил один из источников. Другой источник заявил, что талибы требуют предоставить места на рейсах для представителей движения, которые хотят покинуть страну, чтобы затем посылать своим семьями денежные переводы.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность