https://ria.ru/20220112/izrail-1767553055.html

Израиль уточнил, какие туристы считаются вакцинированными

Израиль уточнил, какие туристы считаются вакцинированными - РИА Новости, 12.01.2022

Израиль уточнил, какие туристы считаются вакцинированными

На сайте министерства здравоохранения Израиля появилась новая информация о том, какие туристы считаются прошедшими вакцинацию, сертификат привитых "Спутником V" РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:41

2022-01-12T19:41

2022-01-12T20:06

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На сайте министерства здравоохранения Израиля появилась новая информация о том, какие туристы считаются прошедшими вакцинацию, сертификат привитых "Спутником V" действителен шесть месяцев, а не один, как было сначала указано в источнике.Израиль открылся для туристов, привитых, в частности, вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Covaxin, Johnson&Johnson, а также "Спутником V", еще 9 января этого года. Однако правила, касающиеся российского препарата, вызвали сомнения и дискуссии у туроператоров.Как рассказала РИА Новости Наталия Петрова из Isratravel в Тель-Авиве, "должно пройти 14 дней после последней (второй или третьей) прививки и не больше месяца с момента вакцинации. То есть в эти две недели нужно как-то умудриться попасть".На сайте министерства здравоохранения указывалось два условия для въезда. Во-первых, прививка двумя дозами "Спутника", причем должно пройти минимум 14 дней с момента получения последней. Во-вторых, положительный результат серологического анализа, сданного при въезде в Израиль. При этом там было написано: "Срок, в течение которого считаются вакцинированными: один месяц".Сегодня, в среду, информация на сайте обновилась. По данным Минздрава Израиля, туристы считаются привитыми при наличии электронного удостоверения, свидетельствующего о пройденных вакцинациях – в течение полугода с момента получения второй дозы или же до 28 февраля 2022 года – согласно более поздней из двух дат."При отсутствии электронного удостоверения необходимо предъявить документы, свидетельствующие о пройденных вакцинациях, и получить зеленый пропуск на месяц", – говорится в сообщении израильского минздрава.Получается, теперь правила для привитых "Спутником" отличаются лишь необходимостью сдать анализ на антитела. При этом и министерство туризма Израиля, и агенты советуют пройти такое исследование и в России. Так как в случае, если антител не окажется (а такое бывает), путешественника вместо оплаченного отеля ждет карантин или возвращение на родину.Кроме того, не стоит забывать и о других условиях. Так, необходимо сдать ПЦР-тест или экспресс-анализ до выезда в Израиль, заполнить декларацию, а также, помимо серологического, пройти и ПЦР-исследование по прилете. До получения результатов – соблюдать карантин в выбранном отеле.

https://ria.ru/20220112/tunis-1767524853.html

https://ria.ru/20220111/sputnik-layt-1767257932.html

https://ria.ru/20220111/izrail-1759097032.html

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