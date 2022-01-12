https://ria.ru/20220112/iran-1767487372.html

В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

Возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:34

2022-01-12T13:34

2022-01-12T13:34

политика

иран

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749970185_91:208:1714:1121_1920x0_80_0_0_6fc5a43e080eab3d7d505de254e69283.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Про Иран, действительно, возможность такого визита прорабатывается. Мы информируем вас своевременно о сроках такой поездки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли президент Ирана прибывает в Россию в январе.

https://ria.ru/20220104/svpd-1766587260.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, иран, дмитрий песков, россия