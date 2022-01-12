https://ria.ru/20220112/iran-1767487372.html
В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию
В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию
Возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:34
2022-01-12T13:34
2022-01-12T13:34
политика
иран
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможность визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Про Иран, действительно, возможность такого визита прорабатывается. Мы информируем вас своевременно о сроках такой поездки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли президент Ирана прибывает в Россию в январе.
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политика, иран, дмитрий песков, россия
В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию
Пресс-секретарь Песков: возможность визита в Россию президента Ирана Раиси прорабатывается